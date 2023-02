PHOTOS - Un tableau de Jacques Gruber offert au musée français de la Brasserie de Saint-Nicolas-de-Port

Après la fresque murale de René Emmanuel mise au jour à la brasserie de L'Excelsior à Nancy en janvier , c'est une autre œuvre monumentale d'un artiste lorrain qui devient accessible au public. Un tableau de Jacques Gruber, connu surtout pour ses vitraux Art nouveau et Art déco, est désormais exposé au musée français de la Brasserie à Saint-Nicolas de Port .

ⓘ Publicité

L'œuvre de Gruber a été réalisée vers 1920 - Musée français de la Brasserie

Ce tableau, réalisé vers 1920 à la gloire de la brasserie de Charmes et de belles dimensions (3,50m x 2,60m), ornait autrefois l'hôtel-restaurant "Le Thiers" situé place de la gare à Nancy avant la destruction de l'immeuble en 1972 et la construction de l'actuelle tour Thiers. Il représente le massif des Vosges et la brasserie de Charmes au début du siècle dernier. Au premier plan, des serviteurs apportent des bières à une belle dame et son compagnon.

Le massif des Vosges et la brasserie de Charmes - Isabelle Baudriller

L'avant-plan du tableau de Jacques Gruber - Isabelle Baudriller

La signature de l'artiste - Isabelle Baudriller

"Je le trouve magnifique", lance Benoît Taveneaux, président du musée, "bon, c'est chargé. Ce n'est pas moderne ! Mais c'est un tableau, qui en terme de mémoire, est assez intéressant." L'œuvre se trouvait depuis 50 ans chez un héritier de la famille Hanus, propriétaire de la brasserie de Charmes et de l'hôtel Thiers. Il vient d'en faire don au musée.

Chez un particulier pendant 50 ans

"Il y avait quatre frères dans la famille Hanus, il n'en reste plus qu'un", poursuit Benoît Taveneaux. "Et lui a décidé de "liquider les affaires" et donc de faire des dons au musée de la Brasserie, dont ce magnifique tableau mais aussi d'autres pièces, des objets publicitaires, des grandes affiches anciennes qui elles aussi viennent compléter nos collections."

Ce tableau pourra rappeler quelques souvenirs aux anciens Nancéiens qui ont connu l'hôtel-restaurant "Le Thiers". Des visiteurs supplémentaires en perspective pour le musée de la Brasserie qui totalise 5 000 entrées par an. Il est ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30.

L'ancien bâtiment administratif occupé aujourd'hui par le musée - Isabelle Baudriller