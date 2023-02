Un sol de mosaïque polychrome à dessins géométriques, des restes de peintures au bas d'un mur encore debout montrant probablement des panthères, et aussi des sols de béton décorés sobrement de tesselles de mosaïque... "nous sommes au Haut-Empire, dit Jean-Yves Breuil, directeur adjoint scientifique et technique de l' INRAP , "avant notre ère pour les sols les plus sobres, au 2e siècle après pour la mosaïque polychrome. Cette maison est implantée dans une zone lotie au Haut-Empire. Elle est implantée entre les deux points forts de la ville de l'époque, entre le sanctuaire de la Fontaine et la Maison Carrée."

A genoux au pied des restes d'un mur, une bassine d'eau à ses côtés, Julien Boislève, archéologue toïchographologue (spécialiste des peintures murales) à l'INRAP, éponge en main, mouille légèrement ces peintures pour mieux les faire ressortir. "Un décor de qualité, dit-il, avec un plinthe jaune mouchetée de rouge, et au-dessus des compartiments. Entre eux on devine un fleuron peint en blanc et, dans les compartiments rouge bordeaux, une ligne verte figure le sol et au-dessus on voit des pattes d'animaux, vraisemblablement de panthères... [ça dénote] une certaine richesse mais on n'est pas dans le luxe absolu non plus."

Du beau pour les néophytes, une beauté que Ghislain Vincent, archéologue à l'INRAP et responsable de la fouille de cette villa, place ailleurs. "Pour moi c'est l'effondrement du bâti en terre crue. L'incendie qui a scellé tout le site est extrêmement riche d'enseignements. Les murs étaient à 80% en terre à l'époque, à Nîmes. Pour les maisons romaines, on n'imagine pas des maisons en terre. Pourtant, ce sont des maisons en terre, mais recouvertes d'enduits peints. On est chez des Volques Arécomiques. C'est la différence avec des cités comme Arles ou Narbonne. A Nîmes, la pierre, ils s'en servent pour les solins, pour des monuments publics... elle existe, mais de manière massive dans l'architecture de tout le monde elle arrive plus tard, à l'époque médiévale."

Sol mosaïqué polychrome à décors géométriques, en cours de fouille - Charlotte Gleize, Inrap

Sol mosaïqué polychrome à décors géométriques - Inrap

Restes d’enduits peints sur une des parois conservées de la maison - Alix Bertrand, Inrap