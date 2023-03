PHOTOS - Vitrolles lance un appel aux dons pour restaurer son patrimoine médiéval

La Tour Sarrasine et la chapelle Notre-Dame de Vie sont bâties sur le rocher de Vitrolles et bien visibles depuis l'autoroute A7. Mais combien sont-ils parmi les 40.000 habitants de la ville implantée sur les bords de l'étang de Berre, à connaître l'histoire de leur cité et son patrimoine ?

Entre ville ancienne et ville nouvelle

Si pour beaucoup l'image de Vitrolles est associée à l'aéroport et aux grands magasins, le vieux village lui garde son charme provençal. Il est indissociable du rocher au pied duquel il est né. A environ 30 mètres de hauteur, le panorama offert est unique en Provence : une vue à 360°, de l'étang de Berre à la Sainte-Victoire, de l'aéroport à la chaîne de la Nerthe et jusqu'au Massif de l'Etoile.

Protéger le rocher

Sur cet éperon rocheux où l'homme a cherché à se protéger des envahisseurs, une place forte fût bâtie entre le 10e et 11e siècle. Deux vestiges témoignent encore de ce passé : la Tour Sarrasine, classée monument historique depuis 1929 et la chapelle Notre-Dame de Vie, dont la Vierge protège les aviateurs. C'est pour restaurer ce patrimoine ancien que la municipalité de Vitrolles ouvre une souscription sur le site de la Fondation du patrimoine . Michel Piquet, l'élu chargé du patrimoine de Vitrolles explique sur France Bleu Provence l'importance de protéger et valoriser ces monuments. "On ne pense pas qu'il y a une histoire à Vitrolles et que cette histoire remonte à 4-5.000 ans de peuplement sur le plateau, sur le village lui-même et puis la ville nouvelle qui s'est créée à partir des années 70."

Vitrolles candidate à la mission Bern

600.000 euros sont nécessaires pour la restauration de la Tour et de la chapelle dont un tiers de dons. Il y a aussi le mécénat : l'aéroport Marseille-Provence s'est engagé vendredi par convention à verser 75.000 euros. Et la ville de Vitrolles annonce candidater à la mission Bern , espérant bénéficier du loto du patrimoine en 2024. Si la somme est réunie, les travaux du rocher pourraient commencer début 2025.

La chapelle Notre-Dame de Vie construite au Xe siècle. Elle offre protection aux aviateurs. © Radio France - Fred Chapuis

Les premières traces de construction de la chapelle Notre-Dame de Vie date du 10e siècle. © Radio France - Fred Chapuis

La Tour Sarrasine et la chapelle Notre-Dame de Vie sont bâties sur le rocher offrant une vue sur la ville nouvelle avec au fond l'étang de Berre et l'aéroport. © Radio France - Fred Chapuis