"PHYLLOXERA, une épopée humaine et scientifique" avec France BLEU La Rochelle

« Phylloxera, une épopée humaine et scientifique », est la nouvelle exposition qui a pris place dans le Musée d'Art et d'Histoire et le Musée des savoir-faire du cognac. Dès à présent, nous vous invitons à découvrir ce parcours dans les musées de Cognac, qui propose de revenir sur l’histoire du vignoble à la fin du XIXème siècle et jusqu’au début de la Grande Guerre, à travers le passage dévastateur d’un redoutable insecte nommé « phylloxéra ».

Au XIXème siècle, la viticulture française connaît une période de grands bouleversements. Elle voit évoluer ses modes de production et de consommation, profitant d’un essor sans précédent. Face à cette forte croissance, le monde viticole doit répondre à de nouveaux défis mais également, affronter de nombreuses complications dont la crise du phylloxéra.

Cette sombre période vient donner un coup d’arrêt brutal à l’économie florissante du cognac mais aussi, de toutes les autres régions viticoles françaises. C’est ainsi que le phylloxera, petit puceron venu de l’Est des États-Unis, décime en quelques années, une très grande partie du vignoble mondial.

Cette crise modifie durablement les paysages et pratiques viticoles imposant aux scientifiques un long travail de recherche, multipliant essais et constats, expériences techniques et scientifiques. Le greffage des pieds de vigne s’impose alors comme étant la solution. Entre folles croyances et idées absurdes, entre ruine et exil, entre replantations et renaissances, cette immersion dans les « années phylloxera » offre également une approche humaine.

Le monde viticole sort de cette épreuve difficile et parvient à retrouver un second souffle. De nouveaux enjeux se définissent ; se dessine alors, le renouveau de la viticulture, donnant naissance à un acte majeur dans son histoire : la création des Appellations d’Origines Contrôlées.

Vignes de cognac © Getty - @digital vision

UNE ÉPOPÉE HUMAINE ET SCIENTIFIQUE

Si cette exposition, met en avant l’un des pires épisodes de l’histoire du vignoble charentais, elle souligne surtout la résilience collective dont a su faire preuve le monde viticole.

La scénographie immersive invite le visiteur à suivre un assistant scientifique fictif. Ensemble, ils vont parcourir le MAH et découvrir le contexte de la crise du phylloxera. Passé les portes du Musée des savoir-faire du Cognac, ils se placent dans la peau d’un scientifique et mettent en place un carnet d’expérimentations…

Pour cette exposition d’envergure, le MAH et le Musée des savoir-faire du cognac travaillent avec plusieurs musées de France tels que le musée d’Epernay, le musée de la vigne et du vin d’Anjou, le musée du vignoble nantais, mais également le musée des beaux-arts de Bordeaux, le musée Bernard d’Agesci de Niort, ou encore le musée Ernest Cognacq (île de Ré). Certaines pièces sont prêtées par des maisons de négoce (Martell, Hennessy, Rémy Martin, Courvoisier, Delamain, Maison Villevert).

. © Getty - @shaïth

Musée d’art et d’histoire / MAH

48 boulevard Denfert-Rochereau

16 100 Cognac

05 45 32 07 25

Musée des savoir-faire du cognac / M'CO

Place de la salle verte

16 100 Cognac

05 45 36 03 65

Pour en savoir encore plus sur l'histoire du cognac et du phylloxéra, écoutez aussi France Bleu La Rochelle !