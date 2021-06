Pierres précieuses, argent doré... Après Rome et Paris, le buste de San Gennaro, saint de Naples, est à Loches

Ce sont des pièces rares que peuvent admirer celles et ceux qui vont visiter la chancellerie de Loches, jusqu'en octobre. Une quinzaine de pièces du trésor de Naples, dont le buste de San Gennaro, fait d'argent doré et serti de pierres précieuses. Un trésor rare puisqu'il n'a été présenté qu'à deux reprises en dehors de la cathédrale de Naples, à Rome en 2013 et à Paris en 2014.

San Gennaro est à Naples ce que Marianne est à la France - Lucio De Risi

San Gennaro, évêque reconnu martyr, est le saint patron de Naples. Trois fois par an, les Napolitains organisent des processions dans la ville pour célébrer le miracle, la liquéfaction du sang de San Gennaro. "La légende raconte qu'une femme pieuse, lorsque San Gennaro meurt, récupère le sang dans des ampoules. Et ces ampoules, pratiquement 2.000 ans après, ont toujours le sang du saint. Ce sang, trois fois par an, se liquéfie, ce qui donne lieu à ce miracle, qui est un miracle - disons - moyennement reconnu... mais ça reste un événement populaire très important" explique Lucio De Risi, le président du fonds de dotation Loches Patrimoine et Culture, et surtout napolitain à l'origine de cette exposition.

Une procession à Naples, en mai 2018, avec le buste de San Gennaro © Maxppp - Roberta Basile /IPA Agency/Maxppp

C'est donc un peu de l'identité napolitaine qui est à Loches. "Le visage du saint impose en même temps du respect et peut-être un petit peu de crainte" commente Lucio De Risi, "mais dans la tradition napolitaine, ce n'est pas un personnage devant lequel on est soumis. Lorsqu'on parle à San Gennaro, on lui parle comme on parle à un ami et si on n'est pas d'accord avec lui, on le lui dit. San Gennaro est à Naples ce que Marianne est à la France. Tout le monde le respecte, indépendamment de la culture, que vous soyez de droite, de gauche, riche ou pauvre... c'est le symbole de la ville. Et le symbole de la ville, ça ne se discute pas. Même si vous n'y croyez pas." Outre le buste de San Gennaro, des peintures et autres pièces sont à voir à la chancellerie.

La ville de Loches a dépensé environ 200.000 euros pour cette exposition, soit près de 50 % du budget annuel dédié à l'animation. Une somme conséquente mais qui servira à la notoriété de la ville. "L'objectif est de faire rayonner les visiteurs dans la ville, et pas seulement de les accueillir ici dans cette exposition" explique Véronique Lourmes, responsable du patrimoine à la mairie. "Il y aura un parcours matérialisé au sol, sous forme de blason, qui va nous guider des parkings jusqu'aux principaux sites touristiques de Loches", à savoir la cité royale, l'église Saint-Antoine, le musée Lansyer et la collégiale Saint-Ours. Le trésor de Naples servira de locomotive cet été alors que les Français, pandémie oblige, auront tendance comme l'an dernier à privilégier des destinations françaises.