PLEIN LA VUE - Le Noël au pays des châteaux avec France Bleu Touraine

Chaque jour dans Plein la Vue sur France Bleu, redécouvrez nos villes et villages avec un nouveau visage : celui des fêtes de fin d'année ! Aujourd'hui direction Chenonceau avec Nicolas Bedin.

Pour les fêtes de fin d'année, 7 châteaux de la Touraine ont revêtus leurs habits de Noel pour cette opération : Noël Au Pays des Châteaux. Et c'est dans l'un d'entre eux, à la silhouette reconnaissable entre tous, que Nicolas Bedin s'est glissé ! Accompagnée de Caroline Darrassse, directrice des relations publiques et Jean François Boucher, MOF et scénographe floral, il vous guide dans les couloirs de Chenonceau !

Le sapin de Chenonceau © Radio France - Nicolas Bedin

Noël au Pays des Châteaux, c’est aussi au Château d’Amboise, Azay-le-Rideau, Chinon, Langeais, Loches, et Villandry.

Magnifique décor à découvrir à Chenonceaux © Radio France - Nicolas Bedin

Les festivités durent jusqu'au 2 janvier !

Ecoutez le reportage de Nicolas Bedin

