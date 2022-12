Poitiers : Le Palais des Ducs fermé jusqu'au 16 décembre

L'ancien palais de justice est toujours fermé au public. Une intervention est en cours au Palais des Ducs d'Aquitaine , dans la salle des Pas-Perdus. Après une étude qui révélait une altération de plusieurs poutres et un problème d'infiltration au niveau de la charpente, la ville s'était résolue à fermer l'édifice au public le lundi 14 novembre dernier. Une mesure de précaution, le temps de mener des travaux pour consolider une partie de la charpente.

Deux "fermes" endommagées

L'entreprise Métier du Bois (Poitiers) a été missionnée pour l'intervention. Elle travaille notamment à consolider certaines "fermes", les structures en forme triangulaire qui soutiennent la toiture, qui ont été endommagées à cause de l'humidité.

"Au niveau des pieds de fermes, on va mettre deux plaques de bois de part et d'autre, et boulonner le tout. Il s'agit d'un renforcement provisoire. Des travaux plus complets seront faits par la suite, conformément au cahier des charges des monuments historiques. Mais au moins, on aura sécurisé la structure", indique Cédric Roth-Meyer, charpentier et directeur régional de l'entreprise chargée des travaux. Il assure que la charpente, dans son ensemble, est "plutôt en bon état". Cette charpente ne date pas du Moyen-Age, mais bien du 19e siècle.

Il s'agit donc bien de travaux d'urgence, avant un vaste chantier de rénovation de l'ancien palais de Justice , évoque Charles Reverchon-Billot, adjoint aux Espaces publics et délégué aux droits culturels : "le palais va muter dans les prochaines années. C'est pourquoi on fait différents diagnostics. Deux fermes étaient abîmées et il fallait intervenir en urgence. Le palais va être totalement transformé, il y aura des travaux un peu partout, et la rénovation de ces deux fermes seront incluses dans les travaux globaux".

Si ces travaux se passent comme prévu, le site rouvrira au public le 16 décembre, juste avant la période des fêtes.