Portes Ouvertes au Fort de Hauteville !

Ce week-end ont lieu les portes ouvertes du Fort d'Hauteville ! Situé à 10 km au nord de Dijon, ce fort militaire datant de 1874 a traversé l'histoire et témoigne du passé de Dijon. Des bénévoles maintiennent le site en bon état et le font vivre, on part à leur rencontre !