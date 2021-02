Portrait de Maria Borrély - L'application Archistoire Destination Var

Ce samedi de 10h à 11h sur France Bleu Provence : de la littérature avec le portrait de l'écrivaine bas-alpine Maria Borrély et de l'architecture et du patrimoine avec l'application smartphone "Archistoire Destination Var".

Maria Borrély, de Marseille à Digne-les-Bains

Il y a 58 ans, le 22 février 1963 s'éteignait Maria Borrély. Un collège de Digne-les-Bains porte le nom de cette autrice de haute Provence, née à Marseille, qui passera l'essentiel de sa vie dans les Basses-Alpes comme on appelait à l'époque les Alpes-de-Haute-Provence. Institutrice à Puimoisson (Plateau de Valensole), pacifiste, féministe, écologiste avant l'heure, Maria Borrély découvre Jean Giono et Jean Giono découvre le travail littéraire de Maria Borrély. Son portrait avec Jean Darot des Editions Parole.

L'application Archistoire Destination Var

Visiter Toulon et Saint-Tropez sans bouger de son canapé ou directement sur place avec la réalité augmentée, c'est possible grâce à Archistoire ! Une application smartphone pour mieux comprendre le passé, le patrimoine, l'architecture et l'urbanisation du Var. Grégoire Chailleux d'Archistoire va vous donner envie de la télécharger !

