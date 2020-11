Portraits de Martha Desrumaux et de Peiresc, #FenêtreSurMarseille

Martha Desrumaux nous quittait le 30 novembre 1982 à Evenos

Il y a 38 ans s'éteignait, le même jour que son époux, la résistante et figure du mouvement ouvrier Martha Desrumaux. Elle était certes native et originaire du département du Nord mais c'est en Provence, près de Toulon, à Evenos qu'elle a fini sa vie. Frédérique Côte, conseillère municipale d'Evenos en charge du patrimoine et de la culture, nous raconte son destin.

à lire aussi Destination Provence : Evenos

Nicolas Claude Fabri de Peiresc naissait le 1er décembre 1580 à Belgentier

Il y a 440 ans naissait l'érudit, astronome, botaniste, bibliophile, archéologue et scientifique Nicolas Claude Fabri de Peiresc. Lié à Belgentier et Aix-en-Provence, on lui doit de nombreuses découvertes scientifiques. Jean-Marie Mathey, le président de l’association Les Amis de Peiresc, nous dresse son portrait.

#FenetreSurMarseille : un concours photo confiné pour redécouvrir Marseille

Pour motiver marseillais et amoureux de Marseille à ouvrir leur fenêtre virtuelle sur la ville et à inonder les réseaux sociaux de leurs plus belles images, l'Office de Tourisme et des Congrès de Marseille a lancé un grand concours photos qui s’achèvera mercredi 2 décembre. A la clé : de nombreux cadeaux, séjours et Citypass. Plus quelques jours pour partager vos photos sur Instagram avec le #FenetreSurMarseille en tagguant le compte@Choosemarseille.