Pour protéger son patrimoine, Saint-Etienne-de-Baïgorry en appelle aux habitants

Le patrimoine ne se résume pas aux églises et aux vieilles pierres. C’est aussi tout ce qui se rapporte à la vie d’antan, aux noms, aux us et coutumes. Pour préserver ce patrimoine immatériel, la commune de Saint-Etienne-de-Baïgorry va créer une commission patrimoine et en appelle aux habitants de la vallée.

Bixente Hirigarai Labéguerie, le responsable du Service animation à la mairie de Baïgorry, supervise ce projet. "Tout nous intéresse, explique-t-il enthousiaste. Vous avez certainement dans votre grenier ou dans vos placards des documents anciens qui méritent d'être conservés : cartes postales anciennes, vieux films, audios de chants d’autrefois. Nous sommes intéressés aussi par les noms de lieux. On en connaît quelques-uns. Mais il y a des noms qui disparaissent au fur et à mesure que les gens disparaissent." Les documents n’ont pas à être donnés à la mairie. Cette dernière cherche avant tout à les numériser pour qu’ils soient sauvegardés.

Tout document, y compris des cartes postales, peut permettre de retracer l'histoire de la commune - Mairie de Baïgorry

Reconstituer les différentes phases de l'église

Dans ce projet participatif existe aussi un volet archéologie. Pourquoi ne pas effectuer des fouilles archéologiques ? "Dans les champs labourés et dans les vignes, on trouve pas mal de choses, que ce soit des silex, des céramiques, des scories. Il y a apparemment pas mal à trouver, à chercher en tout cas", sourit Bixente Hirigarai Labéguerie. "On aimerait aussi refaire l'inventaire des linteaux gravés. On a pour idée de faire ce qu'on appelle de l'archéologie du bâtiment. Pour l'église de Baïgorry, par exemple, en essayant de restituer les différentes phases d'aménagement. On voit sur la façade qu’il y a plusieurs périodes, plusieurs phases d'aménagement. Mais ce serait donc de retrouver un peu la forme initiale, de voir si on peut tout retracer l'évolution de l'église. Alors ça, on peut commencer avec l'église. Mais on pourrait également ensuite imaginer aller faire des sondages plus tard dans d'anciennes maisons recensées au Moyen Âge et qui existent encore".

L'une des idées est de reconstituer les différentes phases de l'église Baïgorry - Mairie de Baïgorry

Si vous avez des documents, contactez la mairie de Baïgorry. Le projet est lancé pour trois ans. Il est en partie financé par l'Europe via le Poctefa.