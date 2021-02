Pourquoi le mois de février s'appelle-t-il Hornung en alsacien ?

Réécoutez les explications autour du mois de Hornung ? Copier

En alsacien, le mois de Février se dit Hornūng qui vient du vieux-francique hōrning qui se rapproche de Horn, les cornes, oui c’est comme en anglais, aussi. Oui, aussi comme l’instrument. Einhard, le biographe de Charlemagne, nous raconte que c'est l'Empereur Carolus Magnus lui-même qui a renommé les mois du calendrier Julien en àlt-nieder frankisch, le vieux bas Francique, la langue des Francs. Pourquoi des cornes, alors ? Charlemagne avait-il complètement craqué ? En février, il ne fait pas si froid que les cornes des vaches en tombent, non. Mais celles des cerfs, si, ou plutôt leurs bois. Vous pourrez peut-être trouver des bois, des Hirschgweih en forêt, qui sait ? Pas de panique, chaque année, leurs bois repoussent au printemps, pour atteindre leur taille maximale avant la période du rut. Et ça, c’est unique chez les mammifères, mais on ne va pas rentrer dans la biologie. Le nom du mois de Hornung, février, est lui aussi assez unique dans sa signification, et a donc bien un lien avec les cornes, les bois du cerf. Voilà l’explication pour le février cornu. Bien entendu, je vous ai gardé un petit dicton lié à la météo pour les 4 prochaines semaines. "Griener Hornung bringt wissi Oschtere", qui signifie "Février vert, Pâques blanches”. C’est comme “Noël au balcon, Pâques au tison”, en fait. Décidément, tous les dictons disent que les grands froids hivernaux sont dans l’ordre des choses.