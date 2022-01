Pourquoi manger une galette à l'Epiphanie ?

Réécoutez Pierre Nuss vous parler des traditions Copier

Hier, vous avez peut-être mangé un Dreikenigsküeche, une galette des rois. Non, pas l’épaulette des Saint-Cyriens, voyons ! La galette des Rois !

Voilààààà. Et peut-être même avez-vous trouvé la fève ? Mais elle sort d’où, cette tradition ? A priori, des romains, qui fêtaient les saturnales, avec un beau gâteau, déjà là, le plus jeune filait sous la table pour répartir les parts de façon aléatoire. La galette des rois, bien ronde, bien dorée, est aussi depuis des siècles un symbole du soleil, puisque les jours rallongent de façon plus notable depuis hier. On est plus proche du paganisme que du christianisme, là. Ou bien ?

En Alsace, il était de coutume que les enfants de la paroisse, menés par trois d’entre eux habillés en Rois Mages et coiffés d’une couronne, aillent en cortège à travers les rues du village. De maison en maison, ils donnaient un petit spectacle rappelant l'adoration des Mages devant le Christ Nouveau-Né en proposant leur protection aux habitants en échange de nourriture, de friandises ou de quelques pièces. C’était un peu Halloween avant l’heure.

Si leur demande est satisfaite, ils inscrivent « * C+M+B+ » ainsi que l’année au-dessus de la porte. Ces initiales peuvent être celles des Rois Mages (Caspar, Melchior et Balthasar), mais peuvent également être lues comme l'acrostiche de « Christus Mansionem Benedicat », « que Christ bénisse cette maison ». Malheur à celui qui refuse le don ! Il est bruyamment envoyé au diable, à grands coups de crécelles. Je ne vous parle pas de la réputation auprès des voisins.

Et vous pouvez encore lire ces lettres et inscriptions sur les poutres de nombreuses maisons à colombages en Alsace.