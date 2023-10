Près de 80 ans après les faits une famille du Valenciennois découvre enfin la raison de la mort de ses aïeules

Bruno, Eric et Caroline Devries ont enfin percé le mystère de la mort d'Agnes et Léontine leur arrière grand-mère et grand mère

Agnes et sa fille Léontine originaires de Malo les Bains étaient parties se réfugier en famille à Plumelec, un bourg de 2000 habitants du Morbihan, elles y étaient bien intégrées. Mais un jour de juillet 1944 alors que les allemands terrorisent le Centre Bretagne, les feux femmes sont enlevées par un groupe d'hommes cagoulés et retrouvées mortes quelques semaines plus tard dans le bois.

Micheline, la fille de Léontine qui n'avait alors que 7 ans a assisté au kidnapping, traumatisée à vie, celle qui est repartie ensuite dans le Valenciennois n'a jamais su ce qui c'était passé, et elle en a parlé à ses 4 enfants que tardivement. Mais ils sentaient bien un poids, notamment à chaque visite sur les tombes des deux femmes se souvient Bruno, "le chemin était compliqué, maman qui commençait à pleurer plus on approchait du village, et un silence dans la voiture, et on ne savait rien...pour nous préserver ils nous ont rien dit"

En 2010 Micheline avait même écrit au maire de Plumelec pour demander à ce qu'Agnes et Léontine soient inscrites sur le monument aux morts en tant que victimes civiles de la guerre mais ça n'avait pas été possible pour des raisons administratives.

Une dizaine d'années plus tard alors que Micheline est décédée, à l'autre bout de la France, en enquêtant sur son oncle résistant dans ce même village de Plumelec, la journaliste Stéphanie Trouillard découvre l'existence de ces 2 femmes, et perce le mystère de leur mort grâce à Louis un de leur ami et ancien résistant.

"un sujet extrêmement douloureux et sensible" encore aujourd'hui

L'homme qui les connaissait bien lui raconte qu'elles ont été enlevées par des résistants qui pensaient qu'elles avaient collaborées, alors qu'aucune preuve n'a été retrouvée, Agnes parlait juste allemand explique la journaliste. En 5 ans sur le terrain personne ne lui avait parlé de cette histoire, et encore aujourd'hui c'est compliqué d'en parler dans le village

"Tout ce qui touche à l'épuration et aux faits de collaboration, les gens ont encore beaucoup de mal à en parler parce qu'il y a encore des anciens qui ont vraiment été marqués au fer rouge par ce qu'il s'est passé, et c'est encore un sujet extrêmement douloureux et sensible parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées."

Stéphanie Trouillard rencontre alors les descendants des deux femmes installés à Valenciennes et Saint Saulve, et après un minutieux travail d'archives elle écrit un livre, Le village du silence, Agnès et Léontine, Bretagne, Juillet 1944, un moyen pour elle aussi de mettre aussi en lumière une face plus sombre de la résistance "montrer que certains sous couvert de résistance ont perpétré des actes qui étaient injustifiables. On n'a pas de toute façon à procéder à des exécutions sommaires de cette façon, même si ces femmes avaient collaboré elles auraient mérité de faire face à la justice."

Un soulagement pour la famille "une belle réparation"

Après cette enquête au printemps le maire de Plumelec a aussi évoqué la mort des deux femmes dans un discours, le puzzle familial est enfin reconstitué un soulagement leurs petits enfants et arrière petits enfants.

"Pour transmettre à nos enfants et pour la mémoire de nos parents c'est bien, on est apaisé**"**, assure Eric, ce que confirme sa sœur Caroline, qui passé la phase de colère d'apprendre la raison de leur mort, est soulagée "du soulagement que ce soit reconnu, c'est une belle réparation". Caroline qui est ravie aussi de transmettre cette histoire à ses enfants, qui même s'ils ne sont pas de grands lecteurs ont promis de lire le livre "pour mamie" a confié l'ainé.

Et en plus d'avoir percé ce douloureux mystère, la fratrie a pu aussi mieux connaitre sa famille maternelle grâce à la rencontre avec Louis raconte Caroline qui a découvert qu'elle ressemblait à ses aïeules. "j'ai appris leur caractéristiques physiques, leurs caractères, des femmes fortes...j'ai appris que mon grand-père était mécanicien, qu'il était aimé dans le village, c'était un moment magique ! C'est important pour moi, et je pense que ma mère aurait été contente qu'on en sache plus sur sa famille".

La famille accompagnée de la journaliste ont présenté le livre ce we au musée de la résistance de Bretagne, et ce mardi ce sera au musée de la résistance de Paris.

Le village du silence, Agnès et Léontine, Bretagne, juillet 1944, Skol Vreizh, 280 pages, 15 euros.