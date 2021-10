Qu'ont changé les traités de Westphalie pour l'Alsace ?

Des traités ? Oui, le traité de Westphalie en comporte trois différents. Et ça a tout changé pour l'Alsace, dont une partie devient française pour la première fois. Pierre Nuss tente une explication claire (et c'est pas gagné).

Ce dimanche, c’est l’anniversaire d’un traité qui a changé pas mal de choses en Alsace. Il y a 373 ans, le 24 octobre 1648, l’on signait le fameux traité de Westphalie, qui mit fin à deux guerres, celle de trente ans, et celle de 80 ans. Bien sûr, leurs noms ne leur ont été donnés qu’à la fin des conflits, personne n’avait pu anticiper leur durée. Déjà, petite anecdote, les négociations ont duré 4 ans. C’est long. Et la paix de Westphalie en comporte aussi deux autres, comme des poupées russes, il y a celle d’Osnabrück, et celle qui nous intéresse plus particulièrement en Alsace, la paix de Münster.

Pas Munster de chez nous, mais Münster, en Nordrhein-Westfalen, en Rhénanie du Nord Palatinat. Cet accord est signé entre Ferdinand III du Saint-Empire romain germanique et le Royaume de France pour le compte de Louis XIV. Je tiens à préciser que pour lui, c’est plutôt ambiance pâtés de sable et tartines, puisque le Roi Soleil n’a que 5 ans à ce moment-là, donc son conseil de régence est sur le coup. Que dit ce traité, en vrai ?

La maison d'Autriche, celle des Habsbourg, les perdants, quoi, cède à la France tous les droits qu'elle possède sur l'Alsace, c'est-à-dire les landgraviats d'Alsace ; le Sundgau avec le comté de Ferrette ; les seigneuries dites médiatisées, à savoir : les seigneuries des Reinach (Montjoie et Hattstatt), des Ribeaupierre (Ribauvillé, Zellenberg, Guémar, Wihr-au-Val, Orbey, la moitié de Sainte-Marie-aux-Mines et Heiteren), de Bollwiller et d'Issenheim ; les terres dites engagées, à savoir : la seigneurie de Hohlandsberg, des Schwendi ; celle de Hokœnigsbourg et le val de Villé ; avec en prime Biesheim ; et en bonus, la France obtient aussi les droits de bailli sur dix villes de l'empire en Alsace, la fameuse Décapole, mais sans Strasbourg ni Mulhouse. Mulhouse reste suisse pendant encore 150 ans. De nombreux princes allemands qui ne font pas partie de la maison des Habsbourg conservent des fiefs en Alsace. Le traité stipule que leurs possessions ne dépendent pas du droit français mais de celui du Saint-Empire romain germanique.

L’Alsace est très fortement morcelée. Et c’est un chaos d’organisation et de juridiction. Qui s’achèvera en 1680 lorsque Strasbourg tombera, et que toute l’Alsace déposera les armes devant le Roi Soleil, maintenant âgé de 37 ans, faut suivre. Ce traité de Münster, c’est le début de la fin de l’hégémonie du Saint-Empire Romain Germanique, voilà entre autres pourquoi ces traités de Westphalie sont importants, ils ont remodelé l’Europe entière et surtout l’Alsace, même si on rentre rarement dans le détail pendant les cours d’histoire à l’école.

L'Alsace en 1618 et en 1648 - Ressource CRDP

