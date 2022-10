Quand fleurir est un art, l'événement au Domaine de Chaumont-sur-Loire

Du 7 au 11 octobre 2022, le Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre d’Arts et de Nature, organise cette année la quatrième édition de l’événement Quand fleurir est un art consacré à l’art floral, avec la présentation des créations de grands artistes décorateurs du végétal, français et étrangers, comme Max Hurtaud (Belgique), Rudy Casati (Italie), Clarisse Béraud, Frédéric Dupré et Charline Pritscaloff (France). Des étudiants de l’École nationale des fleuristes de Parisy participeront également. Des installations florales seront installées et vont métamorphoser des salles du domaine de Chaumont-sur-Loire, le temps de l’événement.

Des démonstrations d’art floral et des ateliers seront organisées le samedi 8 et dimanche 9 octobre par Frédéric Dupré et Charline Pritscaloff, tous deux Meilleurs Ouvriers de France. Les démonstrations d’art floral gratuites, auront lieu le matin de 11h à 12h et les ateliers payants sur réservations, l’après-midi de 16h à 17h30. En participant à ces ateliers vous repartirez avec vos propres créations.



Les derniers propriétaires privés du Château de Chaumont-sur-Loire, le prince et la princesse de Broglie, étaient de grands amateurs de plantes et entretenaient des collections d’orchidées et de plantes vertes exotiques qui leur valurent de nombreuses récompenses dans les concours horticoles de la Belle Époque. Il est important, pour le Domaine de Chaumont-sur-Loire, de poursuivre cette histoire en permettant aux artistes floraux d’aujourd’hui de mettre leur savoir-faire et leur créativité au service d’un savoir-vivre exceptionnel, associant l’art et le végétal au nom de la beauté.