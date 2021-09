Ce mercredi matin, France Bleu Saint-Etienne Loire s'est rendu au château des Bruneaux, dans la commune de Firminy, pour vous partager l'actualité et l'histoire de ce lieu bien connu des Appelous

Que propose le château des Bruneaux et sa mine, à Firminy ?

Ce matin, Yves Moulinier nous a accueilli au sein château des Bruneaux. Toujours en cours de rénovation dans plusieurs secteurs, plus de 25 pièces sont à découvrir. Entre appartements XVIIIe, chambres Louis XVI, le bâtiment abrite également l'écomusée, anciennement aux abords des combles du château, et recouvert à présent de poupées Gégé, et nombreux jouets d'époque au rez-de-chaussée.

Une des nombreuses étagères de l'écomusée du château. © Radio France - Baptiste Szymanski

Jusqu'à la fin du mois de septembre, une exposition recouvre l'entièreté du bâtiment, sur le thème de l'école. Clin d'œil aux 140 000 élèves et étudiants ligériens !

Dans un décor fin 18e, l'école est à l'honneur dans cette période de rentrée. © Radio France - Baptiste Szymanski

La chapelle et la mine reconstituée font partie intégrante de la visite du château. Après avoir enfilé la charlotte et le casque, direction les sous-sols du château, ou une reproduction parfaite d'une mine d'époque vous attend.

Reproduction d'un mineur des années 1940 en action. © Radio France - Baptiste Szymanski

Ce week-end, la visite du château des Bruneaux est gratuite à l'occasion des journées du patrimoine. Un lieu surprise sera ouvert pour l'occasion.