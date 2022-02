Que signifie la Chandeleur en Alsace ?

Réécoutez les explications de Pierre Nuss sur la Chandeleur Copier

Aujourd’hui, c’est la Màriàlichtmass. Qui dit Chandeleur dit quarantaine. Vous pouvez compter, nous sommes exactement quarante jours après Noël, la naissance de Jésus. Pour Marie, c’est le jour des relevailles bon, levez-vous doucement, parce c’est une cérémonie de purification imposée aux femmes qui ont accouché, selon le rite juif, 40 jours après l’accouchement.

C'est cet événement fondateur que les chrétiens commémorent aujourd’hui, en même temps que la présentation de Jésus au Temple et sa reconnaissance par Syméon comme « Lumière d'Israël ». On retrouve tout ça dans le mot Màriàlichtmass alsacien, Marie, Lumière, messe. Tout est dedans. Oui, il y a plein de choses qui se passent en même temps.

Et la chandeleur, pourquoi ? Parce qu’il faut ! le mot Chandeleur a une origine latine : la festa candelarum, (ou « fête des chandelles »). Aujourd'hui, des cierges sont bénis pour rappeler que le Christ est lumière du monde. Et quel est le lien entre des chandelles et des crêpes ? Pareil, la Lumière. Les crêpes avec leur forme ronde et leur couleur dorée rappellent le Soleil enfin de retour après l’obscurité de l'hiver, c’est d’ailleurs le moment de l'année où les jours s'allongent de plus en plus vite.

C’est également à cette époque de l’année que les semailles d’hiver commençaient. On se servait de la farine excédentaire pour confectionner ces crêpes, qui sont un symbole de prospérité pour l’année à venir. Allez hop, un petit dicton en alsacien pour finir : Maria-Lichtmass, Winter bààl vergass, Un bi Dàà s’Nàcht ass. La chandeleur arrivée, L'hiver bientôt oublié, le souper est encore en journée.