Quel lien entre les cigognes, les puits et la livraison des bébés ?

Et pourquoi les cigognes vont-elles chercher les bébés dans des puits ? Pour cela, nous allons devoir revenir longtemps en arrière. Au temps des civilisations celtes, et nous allons devoir parler de rochers à cupules. Vous savez, ces formes rondes ou ovales creusées dans la pierre, nous en trouvons beaucoup en Alsace. Comme une flaque dans un rocher, lorsqu’il pleut.

Personne ne peut dire exactement à quoi servaient ces cupules, mais certains ethnographes pensent entre autres à des fonctions funéraires. Certaines légendes voient les cupules, l’eau dans le rocher, comme un passage entre le monde des vivants et des morts. De nombreuses croyances antiques, dont le druidisme celte et l’orphisme grec, pensent que l’âme est immortelle, et que les nouveaux-nés récupèrent l’âme des morts, ramenée parmi les vivants.

D’ailleurs, cette théorie de passeur d’âme s’applique aussi aux animaux et aux plantes. Dans la guerre des Gaules de César, il écrit à propos des druides : "Le point essentiel de leur enseignement, c'est que les âmes ne périssent pas, mais qu'après la mort elles passent d'un corps dans un autre ; ils pensent que cette croyance est le meilleur stimulant du courage, parce qu'on n'a plus peur de la mort." Et justement, revenons aux cigognes, qui ramènent la vie.

Dans le monde entier, d’ailleurs. Dans la grande famille des échassiers, je vous demande l’ibis, symbole du dieu égyptien Thoth, secrétaire et archiviste d'Osiris dans la Salle de Jugement des Morts, il était une divinité psychopompe, un passeur d’âmes. Dans l'Égypte antique, la cigogne blanche était bien connue, elle était associée au bâ, l'« âme », dont elle était le hiéroglyphe. Bam, on y revient. La cigogne peut donc avoir ce même pouvoir de passeurs, puisqu’elle est d’ailleurs sculptée aux quatre coins de la cathédrale de Strasbourg. Plus généralement, dans le monde germanique, la cigogne a toujours eu un rôle de messager. Elle était chargée par exemple par la déesse germanique Holda de réincarner les âmes défuntes chez les nouveau-nés. Et maintenant, est-ce plus clair ? La cigogne-ibis vient chercher dans le Kindelsbrunne, dans les cupules, dans l’eau entourée de pierre, donc le puits, l’âme des morts pour les donner aux nouveau-nés et transmettre l’âme dans un nouveau corps.

Pour finir sur une note plus légère, voici la comptine gravée par Jean Frédéric Wentzel, imprimeur de Wissembourg en 1840 :

Storick, Storick, stipper di Bein,

Bring de Mamme a Bubbela heim,

Eins wo hielt, eins wo lacht

Eins, wo ins Hafela macht.

Storick, Storick, stipper di Bein,

Bring m’r e Korb voll Wegga heim,

Bring fer mich eu einer mit.

Awer fer d’beesi Büewa nit.

Et la traduction :

Cigogne, Cigogne cabre-toi

Apporte à maman un joli marmot,

Un qui pleure, un qui rit,

Un qui fait bien dans le pot.

Cigogne, Cigogne cabre-toi,

Apporte-moi des petits pains,

Un pour moi, un pour toi,

Mais pour les méchants garçons aucun.