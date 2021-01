Quelle est votre gare préférée dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Alors que la SNCF organise Battle & Gares pour élire la plus belle gare de France. Ce mardi 12 janvier 2021, celle de Valenciennes affronte celle de Metz. Mais pour vous, ce serait laquelle la plus belle de la région ?

Alors que la SNCF organise la battle et Gares avec aujourd'hui le choix entre Metz et Valenciennes, France Bleu Nord vous propose de choisir la plus belle gare SNCF du Nord et du Pas-de-Calais.

Votez pour celle de Valenciennes sur la page Facebook Gares connexions.

Vous avez le choix entre six gares. Choisissez celle que vous préférez et rendez-vous sur France Bleu Nord pour avoir le résultat !

Votez pour la plus belle gare du Nord et du Pas-de-Calais