Qui fête-t-on le 13 décembre ? Sainte Odile ou Sainte Lucie ?

Pourquoi fêter Odile à la place de Lucie en Alsace le 13 décembre ? Réécoutez Pierre Nuss.

Si l’Eglise célèbre sainte Lucie le 13 décembre, le diocèse d’Alsace fête ce jour-là sainte Odile pour se souvenir du jour de son décès, et déplace sainte Lucie au surlendemain, le 15. Les calendriers des fleuristes inscrivent parfois sainte Odile le 14 décembre.

Aujourd’hui, en Alsace, nous fêtons la sainte patronne de notre région, d’Heiligi Odilià, Schùtzpàtronin vom Elsàss. Cet imbroglio calendaire nous rappelle les liens qui unissent les deux saintes, toutes deux filles de la Lumière. Comme Odile, Lucie (du latin lux, lumière) est patronne des aveugles : avant son martyre donné d’un coup d’épée en 305, on lui aurait crevé les yeux (ou, selon une autre version, elle les aurait arrachés elle-même pour qu’ils ne soient pas source de péché).

Oui, pour certains épisodes bibliques, on devrait ajouter une mention “interdit aux moins de 12 ans”. La Vierge Marie offrit à Lucie des yeux encore plus beaux ; à partir du XIVe siècle, on trouve d’ailleurs parfois des représentations de Lucie, avec ses yeux sur un plateau, comme pour Odile, d’ailleurs. Hasard du calendrier, ou pas, Odile a “choisi” de mourir à la fête de sainte Lucie, cette dernière l’accueillant aux portes du Paradis.

En Alsace, la paroisse de Nederharje, Niederhergheim est la seule en Alsace consacrée à sainte Lucie, mais sainte Odile s’y retrouve également, toute proche de l’autel. Revenons à notre Odile, pour elle, c’est l’huile du Baptême qui lui fait recouvrir la vue, métaphore de l’aveuglement de l’humain sans la foi.C'est d’ailleurs à ce moment seulement que la jeune alsacienne reçoit le nom d'Odile qui signifie “Lumière de Dieu”, de l’alsacien Ottilie issu du vieil allemand Gotteslich.

Pour la fête de Lucie la sicilienne, on allume des cierges, et dans les pays scandinaves, des cierges disposés sur une couronne de sapin coiffant la tête d’une jeune fille vêtue de blanc, qui rappellent fort le Christkindel ET la couronne de l’Avent. Tout cela annonce l’approche du solstice et de la naissance du Christ. Pour Odile l’alsacienne, il y a dans ses attributs un coq, ce n’est pas le gallinacé français mais le coq qui annonce le lever du jour et le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Nous reparlerons de cela au solstice d’hiver la semaine prochaine !