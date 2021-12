Que signifie la couronne de l'Avent ?

Réécoutez Pierre Nuss vous parler de l'origine et de la signification de la couronne de l'Avent Copier

J’ai l’impression que les gens en bricolent et en achètent moins, en ce moment ? J’espère me tromper, car la Advantskrànz a une véritable importance symbolique avant Noël. Il est admis que la couronne de l’Avent nous vient de Germanie, certains la datent du XVIe siècle, d’autres du XIXe siècle. Le découvreur ou redécouvreur de cette tradition serait le pasteur luthérien Johann Hinrich Wichern de Hamburg.

En Alsace, la couronne de l’Avent apparaît assez récemment, entre les deux guerres mondiales, introduite par des mouvements de jeunesse protestants. Il existe des interprétations différentes quant à la symbolique de cette couronne de l'avent. Avec la forme ronde, on peut penser au monde et aux quatre points cardinaux. La couronne, symbole de royauté et de martyre, évoque le Christ et sa couronne d'épines. Le vert des rameaux nous parle de la naissance attendue de Jésus, l'enfant de la crèche. Le cercle symbolise également l'éternité donnée à la vie par la résurrection, et les cierges la lumière qui vient et éclairera le monde dans la nuit de Noël.

Pour les cierges, qu’on allume chaque dimanche de l’Avent, l’interprétation la plus courante est que chacune des bougies représente l'une des étapes du salut du monde : le pardon, avec Adam et Eve. La foi, avec Abraham. La joie, avec David. La paix et la justice, avec les prophètes. Une autre possibilité pour les 4 bougies est qu'il y a la paix et les trois vertus théologales, la foi, l’espérance et la charité. Traditionnellement, les quatre bougies sont rouges et massives.

Ailleurs, on allume toujours la quatrième bougie le dimanche précédant le 25 décembre, même si Noël tombe un dimanche. Là, cette année, c’est le samedi. Mais en Alsace, très souvent, la quatrième bougie de l'avent est seulement allumée le jour de Noël. Donc, vous avez le choix, soit ce dimanche, soit dans la nuit du 24 au 25 décembre, à vous de choisir !