Rang Xu ou l’art d’associer le corps et l’esprit

Lorsqu’elle arrive à Limoges, en 2011 à l’âge de 28 ans, Rang Xu apprécie immédiatement « le calme » de la ville. On peut aisément le concevoir lorsqu’on sait qu’à Zhengzhou se côtoient quotidiennement plus de 4 millions d’habitants, soit une densité de 4 735 habitants par km2 contre un peu plus de 130 000 à Limoges.

Dix ans plus tard, nous ne nous adressons plus à une étudiante mais à une docteure en philosophie du tai chi chan. Pas de hasard quand on sait que la province du Henan abrite le célèbre temple de Shaolin, connu dans le monde entier comme la source du Kunh-Fu en Chine.

Riche de ces racines et de son savoir, avec la collaboration de Wei Xu, son mari, elle fonde alors une association pour transmettre cet art qui « allie le corps et l’esprit » et « apprend à l’homme à former une unité harmonieuse avec la nature ».

Une prise de conscience écologique de la Chine ?

La nature dont il est aussi question lorsque nous abordons la question qui fâche : La Chine, premier pollueur de la planète avec notamment ses usines à charbon qui continuent de fonctionner à plein régime?

Premier émetteur des gaz à effets de serre mais, comme toujours, la vérité se trouve dans la nuance que Rang Xu nous apporte : « pendant trente ans, l’économie à dominer » mais « de nombreux projets sont sortis comme le contrôle de l’électricité ou la plantation d’arbres ». En effet, l’année dernière, la Chine présentait un plan de protection écologique pour les quinze prochaines années avec pour objectif d’étendre sa couverture forestière d’un tiers sur cette période.

Il y a urgence, ici, comme ailleurs où le dérèglement climatique est en marche. L’été 2021, à Zhengzhou, en vingt-quatre heures, il pleut l’équivalent de 86% de la moyenne annuelle. Le fleuve jaune qui traverse la ville déborde. Bilan : des centaines de morts et une paralysie d’envergure pour ce centre économique de premier ordre.

On voit la paille dans l'oeil de son voisin, mais pas la poutre dans le sien

Un regard d’ailleurs posé sur notre façon d’envisager l’environnement est aussi riche d’enseignement. Rang Xu note qu’on « parle beaucoup d’environnement », en France, « mais pour la pratique », on peut mieux faire.

A méditer...

Institut de haute vienne et de Boisseuil de Tai Ji et QI Gong

Renseignements et inscriptions : www.taiji87.fr - itjhv@yahoo.fr