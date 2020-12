Récit de baladeur : la magie de l'Avent à Benfeld

Malgré les contraintes sanitaires actuelles, les élus de la ville de Benfeld ont voulu garder l'esprit des traditions, et pour la dixième année consécutive, ils ont installé leur calendrier de l'Avent géant. Laure Basterreix a rencontré certains membres de la commission culture en charge du projet.

Fier représentant d'une tradition instaurée depuis dix ans maintenant, le calendrier de l'Avent géant de Benfeld est installé place de la République, face à l'Hôtel de Ville. En raison des restrictions sanitaires actuelles, et afin de limiter les rassemblements, les élus ont décidé de valoriser l’événement via le numérique pour cette édition 2020. Les fenêtres du calendrier se dévoileront chaque jour sur la page Facebook "Ca s'passe à Benfeld". C'est aussi là, diffusées par vidéo, que vous pourrez retrouver les animations habituellement proposées devant le calendrier. Stéphanie Guimier, adjointe à la culture nous présente la conception de ce calendrier 2020.

Stéphanie Guimier, adjointe à la culture de la ville de Benfeld Copier

Chaque jour, du 1er au 24 décembre, c'est donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui laisse apercevoir une illustration, spécialement conçue pour l’événement. Le thème culturel choisi pour cette année concerne les oiseaux et chacun d'eux sera accompagné d'un vœu de Noël. Derrière une bonne partie des illustrations, se cache Séverine Ramseyer et c'est elle qui nous a donné le privilège de découvrir le tout premier dessin de cette édition 2020 du calendrier de l'Avent géant de Benfeld.

Séverine Ramseyer, une des principales illustratrices des visuels du calendrier de l'Avent géant de Benfeld Copier

C'est "Iron Cigogne" qui se cache derrière la 1ère fenêtre du calendrier de l'Avent géant de Benfeld - Tous droits réservés

Cet événement ne se fait pas non plus sans la présence de la Mère Noël, qui se tient prête pour raconter des histoires :

Nathalie Garbaciak, l'une des conteuses des animations du calendrier de l'Avent géant de Benfeld Copier

Au delà de ce calendrier de l'Avent géant, c'est toute la ville de Benfeld qui s'est habillée pour Noël. Illuminations et décorations vous attendent et c'est Jean-Jacques Knopf, adjoint au maire en charge du cadre de vie qui nous les présente :

Jean-Jacques Knopf, adjoint au maire en charge du cadre de vie Copier

Quelque soit votre adresse en Alsace, tenez vous prêt à découvrir chaque jour les différentes illustrations du calendrier de l'Avent géant de Benfeld, sur la page Facebook "Ca s'passe à Benfeld" et ne manquez pas les animations à 18h.