Récit de baladeur : le King, un pigeon pas comme les autres

Omniprésents dans nos villes comme dans l'histoire, les pigeons possèdent de nombreux fans en Alsace. Si récemment l'actualité a fait parler des pigeons voyageurs grâce à un message vieux d'une centaine d'année, il faut savoir que les pigeons s'élèvent aussi de nos jours pour leur qualité physique. Cela peut paraître étonnant, mais c’est pourtant vrai : chaque année des concours sont organisés et les éleveurs pratiquant l’élevage de pigeons d’ornement les présentent à des concours.Tout comme un concours de beauté pour chats ou chats, le principe est d’élire les pigeons les plus beaux ou originaux pour établir un classement des plus belles bêtes. Chaque race de pigeon possédant ses propres caractéristiques et critères d'élection.

Les frères Zinck possèdent un élevage d'environ 650 mètres carrés de surface © Radio France - Laure Basterreix

A Epfig, à l'emplacement de l'ancienne boucherie familiale, André et Georges Zinck ont développé leur passion des pigeons depuis de nombreuses années maintenant et c'est surtout la race King qui les a séduit.

Les frères Zinck ont reçu une centaine de prix prestigieux pour leurs pigeons King © Radio France - Laure Basterreix

Il existe de nombreuses variétés de pigeon d'ornement et le King fait parti de ceux que l'on appelle pigeon de forme. Comme leur nom l’indique, les pigeons de forme se caractérisent principalement par la forme de leur corps. Selon les standards de classement, le King doit avoir un corps large, court, relativement profond, rond et donnant la sensation d’être un bloc de muscles. Sa tête doit posséder des proportions en harmonie avec son cou. Le King est plutôt lourd à la prise en main, sa masse se situe entre 850 et 1050 gr. Le travail de Georges et André Zinck est donc de produire des croisements au sein de leur élevage afin d'obtenir les plus beaux spécimens.

Une femelle King d'André et Georges Zinck récemment primée © Radio France - Laure basterreix

Etre éleveur de pigeon signifie aussi posséder de nombreuses casquettes dont celle de vétérinaire, essentielle pour maintenir la santé des oiseaux.

Depuis 1975, le travail d'André et Georges Zinck est largement reconnu dans le milieu colombophile, au delà même des frontières de l'Alsace. Nombreux sont les éleveurs étrangers à vouloir venir voir leur élevage et partager le savoir faire des deux maître-éleveurs en matière de King.