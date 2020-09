Récit de baladeur : les cafés Reck, une tradition à l'alsacienne

La Journée internationale du Café célèbre la diversité, la qualité et la passion de la filière café. Elle est l'occasion pour les amateurs de café de partager leur amour pour cette boisson et de soutenir les millions de caféiculteurs dont la subsistance dépend de cette culture aromatique. C'était donc l'occasion de rencontrer Thomas Riegert, artisan torréfacteur et président des cafés Reck, entreprise alsacienne incontournable dans le paysage de la production de café. Au cœur de l'atelier sont assemblées une soixantaine de sortes de café venues d'une trentaine de pays dans le monde. Des variétés travaillées, contrôlées et même comptées :

Le café brut, avant sa torréfaction © Radio France - Laure Basterreix

Même si Thomas Riegert parcourt le monde à la recherche des meilleurs grains de cafés, la suite de la fabrication et de la production des cafés Reck est 100% alsacienne. Une torréfaction de qualité se fait en fonction de la nature du grain, de son origine, de sa variété botanique, de son taux d’humidité, et de sa densité. C'est tout cela qui est pensé dans l'atelier de torréfaction de Strasbourg, où chaque courbe de torréfaction sont travaillées spécifiquement.

Une partie des ateliers de torréfaction des cafés Reck au Port du Rhin © Radio France - Laure Basterreix

Après la cuisson, le café est ensuite immédiatement refroidi pour stopper cette dernière, et lui permettre de révéler ses caractéristiques gustatives et olfactives. Chez Reck, il y a 27 courbes de torréfaction de base, mais au final c'est plus d'une centaine qui sont utilisées. Afin de gérer de façon précise toutes ces torréfactions et maintenir la traçabilité, c'est un processus mécanique et numérique qui est utilisé dans l'atelier :

La suite du processus d’emballage sera fait lui à la main avant de se retrouver entre celles des consommateurs. Au final, et évidemment, tout le but d'une torréfaction bien travaillée est de proposer le meilleur des goûts dans la tasse. Amateur ou non de café, la dégustation et la compréhension du produit c'est aussi tout un apprentissage :

Au cœur de la boutique des cafés Reck à l'atelier du Port du Rhin à Strasbourg © Radio France - Laure Basterreix

Vous retrouvez la boutique des cafés Reck au 8 rue de ma mésange à Strasbourg, ainsi que sur leur boutique en ligne et les réseaux sociaux.