Reconstruction de Notre-Dame : plusieurs scieries de l'Orne au chevet de la charpente

Le chantier de Notre-Dame de Paris franchit ce samedi 15 avril un cap important avec l'installation du socle de la future flèche , à l'identique de celle tombée dans le terrible brasier du 15 avril 2019. La reconstruction de la cathédrale s'est aussi écrite dans l'Orne où plusieurs scieries se sont associées pour livrer, jusqu'au printemps dernier, d'immenses éléments de charpente.

La scierie Corbière fait partie de l'aventure. Son patron, Vincent Corbière, se souvient : "Quand l'incendie est arrivé, ça nous a fait un choc. Nous, les gens du métier, surtout ceux du chêne, avons voulu que la cathédrale soit refaite en chêne. Quand on nous a proposé, on a vraiment souhaité participer au projet".

10% des chênes nécessaires à la charpente coupés dans l'Orne

Les arbres ont été sélectionnés et une partie de ceux coupés dans le grand Ouest ont été affectés au groupement de scieries ornaises. "On a transformé environ 10% des chênes nécessaires à la première phase de la reconstruction", ajoute le gérant.

Des pièces de charpente de 14,5 mètres. Référencées, elles seront peut-être reconnues par les professionnels ornais lors d'une future visite de la nouvelle charpente. - Vincent Corbière

Un travail technique, pour fournir des pièces imposantes, certaines dépassant les 15 mètres de long et les quatre tonnes ! Toutes les scieries n'étaient d'ailleurs pas équipées pour les plus grosses. D'où, aussi, l'intérêt de s'associer. Les scieries ont terminé leur travail au printemps 2022, laissant la suite de la mission aux mains des charpentiers. Vincent Corbière n'a désormais qu'une hâte : "aller visiter le résultat final" et tenter de reconnaître certaines des pièces taillées à la scierie.