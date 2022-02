Réédition de la méthode "J'apprends l'alsacien avec Tommy et Louise"

Une méthode pour apprendre l'alsacien de Sylvie Troxler est rééditée aux éditions MK67 avec un CD qui vous aide aux prononciations haut-rhinoises et bas-rhinoises des mots et phrases.

Au rayon des méthodes pour apprendre l’alsacien, il en existe une pléthore. Pour enfants et pour adultes aussi. Cette méthode s’adresse aux débutants ou aux enfants dès 4 ans, accompagnés par les petits haut-rhinois Tommy et Louise.

Cela vous dit peut-être quelque chose, car ce livre est sorti une première fois en 2003 aux éditions du Bastberg. En voici une nouvelle mouture, revue, corrigée et augmentée par Sylvie Troxler et l’illustratrice Nadia M. Revue car le dépoussiérage fonctionne bien, les nouvelles illustrations sont plus contemporaines, corrigée car le livre utilise la méthode ORTHAL, littéralement orthographe alsacienne, qui permet à chacun d’écrire l’alsacien comme il le parle, et augmentée car a été ajouté le bas-rhinois dans cette méthode.

Là, vous entendez la version bas-rhinoise de ce que vous avez entendu plus tôt. Il existe en effet de nombreuses différences entre l’alsacien du nord et du sud, et quitte à l’apprendre, autant apprendre celui de son coin. Même si nous nous comprenons bien, hein, la barrière de la langue entre le nord et le sud tient plutôt de la cloison en polystyrène.

Du haut-Rhinois. Le CD qui accompagne l’ouvrage permettra de suivre les nombreuses leçons de conversation et de vocabulaire avec un appui parlé, et c’est mieux pour s’exercer. Tout cela complété par une grammaire et un dictionnaire, enfin deux, un pour le 67 et l’autre pour le 68.

Hop, la même chose en bas-rhinois. Ce livre est disponible dans toutes les librairies au prix de 25€, deux dédicaces de l’ouvrage sont prévues à Strasbourg, à la librairie Ehrengarth le 25 février et à la librairie Oberlin le 5 mars.

