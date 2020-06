Rémy et la création de cuvées personnalisées dans les Pyrénées-Orientales

Imaginez, pour votre mariage, pour un événement familial ou amical, vous sortez une bouteille totalement personnalisée, avec votre portrait par exemple. C'est le genre de surprises inoubliables et ça peut s’offrir aussi. Pour les professionnels c'est une forme pas banale de communication.

Rémy Colin a lancé cette idée et c'est un succès. Coup de cœur d'Edith Llatas et mise en lumière de Patrick Mas. Le Collectif Wine.

Le Collectif Wine

Pour concrétiser et passer de la théorie à la pratique un collectif est né.

[Rémy Colin] J'ai monté le Collectif Wine il y a maintenant cinq ans, c'est trois services bien distincts, la mise en avant de petits vignerons pas forcément connus, qui ont un petit potentiel, et qui n'ont pas de service commercial, à côté de ça, le deuxième service c'est la création de mes propres bouteilles, de mes propres gammes avec le vigneron avec qui je m'entends bien et beaucoup de personnalisation, d’étiquettes, de bouteilles, en gros de la bouteille sur mesure.

Des bouteilles personnalisées

Il est aussi possible d'avoir des bouteilles à l'étiquette unique pour garder un souvenir original d'un événement personnel l'inoubliable.

[Rémy Colin] Bon ça ça reste du basique, aujourd'hui on développe carrément jusqu'à la forme de la bouteille, l'assemblage de vin qu'il y a à l'intérieur, peut-être la région aussi du vin que l'on recherche, on peut aller beaucoup plus loin.

Le savoir-faire des Pyrénées-Orientales s'étend parfois au delà de Salses le Château, ailleurs en France et c'est le cas pour cette idée qui se concrétise aussi du Sud-Ouest à la Provence.

[Rémy Colin] Moi mon cercle s'étend de Manosque à Bordeaux en passant par Perpignan.

Des cuvées pour les artistes mais pas seulement

Ils sont d'ici et connus ailleurs ou alors d'ailleurs mais reconnus ici, des artistes appréciés ont fait le choix d'une cuvée personnalisée.

[Rémy Colin] On a fait R.can, Supamoon … Tryo. Donc le but c'est de pouvoir mettre en avant certains vignerons à travers ce genre de personnages atypiques, ça rentre aussi dans la manière de travailler au collectif wine. Ils sont partis au MaMa Festival, un gros salon de l'artiste sur Paris, on a fait un apéro Catalan là-haut et Yazik, Supamoon et R.can par exemple avaient leur bouteille attitrée.

Et au delà des artistes la personnalisation des bouteilles peut correspondre à un public beaucoup plus large et diversifié.

[Rémy Colin] Tout amateur de vin, toute personne qui aime un peu notre esprit du collectif wine, qui a envie de délirer à travers le vin. C'est à dire qu'aujourd'hui on peut délirer tout en étant professionnel. Le positif amène le positif. Et l'avantage de le faire sur place c'est que l'on peut aussi aller passer une journée au domaine, y'a plein de domaines qui sont hyper motivés, qui ne sont pas forcément connus, mais qu'on veut mettre en avant, à travers ce genre de concept. Donc on va passer la journée, à déguster des vins, à se balader dans les vignes, faire des sélections éventuelles, ça dépend le projet et aussi le budget entre guillemets qu'on a de disponible.

Le vin se consomme avec modération.