Rendez-vous aux jardins en Dordogne : Cinq idées de sorties ce week-end

L'évènement Rendez-vous aux jardins revient cette fin de printemps pour une 19e édition ! De vendredi 3 à dimanche 5 juin, il sera possible de visiter en Dordogne plus de 40 jardins du département, publics comme privés. C'est l'occasion de participer à des ateliers, de poser des questions à des professionnels ou de faire une simple balade. Le thème cette année : les jardins face aux effets du changement climatique.

Sélection de France Bleu Périgord

L'Arboretum des Pouyouleix

L'Arboretum des Pouyouleix, implanté au nord du département, possède une particularité : la plus grande collection de chênes de France ! Au total, 300 espèces venues du monde entier et plantées selon trois régions spécifiques. Mais pas que ! Au total, le parc écologique regroupe plus de 800 variétés d'arbres et arbustes. Prévoyez de bonnes chaussures pour visiter les 25 hectares de parc. Labellisé par le Conservatoire des collections végétales spécialisées, l'Arboretum des Pouyouleix est ouvert toute la durée des Rendez-vous aux jardins, de 9h30 à 17h.

Les Pouyouleix, 28 000 Saint-Jory-de-Chalais. Entrée : 10 euros, sur rendez-vous. Site internet : www.arboretumpouyouleix.com Contact : 05 53 62 13 53

Les Jardins de Sardy

Situés dans le pays de Montaigne, les Jardins de Sardy sont ouverts à la visite de 10h à 18h. D'inspiration anglaise et italienne, ils entourent une ancienne fortification du Moyen-Âge. Au total, 5 hectares classés Jardin remarquable et composés d'un jardin d'eau, d'une cour des senteurs et de plantes médicinales. Petit plus : un salon de thé, où est vendu le vin de la propriété. Les propriétaires seront présents pour une visite guidée, vendredi 3 juin, à 15h.

7 route de Sardy, 24 230 Vélines. Entrée : 5 euros, gratuite pour les enfants et les étudiants. Site internet : www.jardinsdesardy.com Contact : 05 53 27 51 45

Le jardin botanique d'Alaije

Tourbière, bassins, plantes toxiques ou médicinales, le jardin botanique d'Alaije, à Branthôme-en-Périgord, est divisé en différents thèmes. Ouvert de 10h à 18h, plusieurs ateliers sont prévus ce week-end : samedi 4 juin, une animation sur la reconnaissance, la cueillette et la cuisine des plantes sauvages comestibles est organisé de 10h à 12h. Dimanche 5 juin, de 14h à 16 h, c'est un atelier autour des insectes auxiliaires du jardinier qui est proposé. Les curieux de tous âges sont bienvenus.

Chemin du Vert Galant, 24 310 Brantôme-en-Périgord. Entrée à prix libre. Participation aux ateliers gratuite pour les adhérents (5 euros). Site internet : www.alaije.fr Contact : 07 70 28 20 48

Le jardin littéraire de sculptures

Une douzaine d'artistes expose leurs sculptures à l'est de Périgueux sur plus d'un hectare de verdure. Consacré à la littérature française, le jardin possède également un espace dédié à la vie et à l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Les sculpteurs seront disponibles pour une "visite contée" dimanche 5 juin, de 16h à 17h30. Le jardin est accessible ce week-end, de 10h à 13h puis de 14h à 19h30.

La Forêt 24 330 Bassillac et Auberoche. Entrée : 4 euros, gratuite pour les moins de 10 ans. Site internet : jardinlitterairedesculptures.free.fr Contact : 06 15 32 21 32

Les bambous de Planbuisson

D'abord conçu comme un conservatoire botanique, le jardin de Planbuisson à Le Buisson-de-Cadouin regroupe 240 espèces de bambous. Venus du monde entier, ils offrent une variété de couleurs, de hauteurs et de formes de feuilles. Une collection dispersée sur deux hectares, ayant permis au jardin d'obtenir le label Jardin remarquable. Une pépinière et une boutique d'objets en bambou vous permettront d'emporter un souvenir. Les bambous de Planbuisson sont ouverts de 10h à 12h puis de 14h à 18h.

18 rue Montaigne, 24 480 Le Buisson-de-Cadouin. Entrée : 6 euros, gratuite pour les moins de 18 ans. Site internet : www.planbuisson.com Contact : 05 53 57 68 02