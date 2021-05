La commune de Saint-Bard signe une convention avec la Fondation du patrimoine pour sauver son église

C'est une "demoiselle qui commence à laisser apparaître quelques rides", s'inquiète le maire de Saint-Bard, Sébastien Chefdeville. L'église Saint-Blaise, construite au XIIIème siècle et classée monument historique depuis 1973, commence à montrer des signes de fatigue : pierres fissurées, jointures usées, toiture effritée, végétation envahissante... Pour rendre son éclat à la battisse et reconsolider sa structure, l'édile doit collecter 450 000 euros. Une somme trop élevée pour le petit budget de la commune de 106 habitants.

Après deux ans de constitutions de dossiers administratifs, le maire a déjà obtenu 15 000 euros du département et 27 000 euros de dotation de solidarité à l'investissement local octroyée par la préfecture. Il attend désormais des subventions de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Mais ce sera encore insuffisant et il y a urgence. Alors, Sébastien Chefdeville a décidé de "faire appel à la générosité de chacun" à travers une opération de mécénat populaire, en signant une convention avec la Fondation du patrimoine en Creuse. Grâce à cette convention, les dons seront défiscalisés.

En huit d'existence de son association St-Bard et son patrimoine, Christiane Rabasse a de son côté permis de collecter environ 18 000 euros pour l'église Saint-Blaise. "On grappille 5 euros par ci, 10 euros par là, mais il en faut beaucoup plus pour la rénover", concède cette habitante de la commune, très attachée à ce lieu. Petite, elle habitait la maison mitoyenne à l'église. "On entendait la messe depuis la maison, se souvient-elle, j'ai des souvenirs de ma mère, très catholique, qui rigolait parce que le curé chantait faux".

L'intérieur de l'église est entretenu par l'association Saint-Bard et son patrimoine. - Léa Guedj

Chaque fois que Christiane Rabasse entend résonner l'Angélus, elle peine à cacher son émotion. "Tous les soirs, mon père m'emmenait voir et écouter les cloches sonner, raconte-t-elle, depuis, c'est une tradition dans ma famille, j'emmène mes petits-enfants." Christiane Rabasse s'est attelée avec son association à l'entretien de l'intérieur de l'église, de "ses statues en bois polychrome", de "sa bannière en carton peint, fil d'or, de soie et tissu", ses "chasubles attaqués par les souris", ses "chandeliers qui prennent la poussière"...

La végétation envahit progressivement les murs de l'église. © Radio France - Léa Guedj

Si, grâce à cet entretien régulier, l'église semble plutôt en bon état, sa structure commence à montrer des signes d'usure. "Sur le devant, l'église a l'air plutôt en bon état, constate le maire, Sébastien Chefdeville, il faut faire le tour pour constater les dégâts : il manque des tuiles sur la toiture où la mousse s'installe, la caisse de résonance des cloches est dégradée, des corniches sont instables, les pierres de granit s'effritent, le jointement des pierres est abîmé faisant craindre des infiltrations d'eau". La battisse est progressivement envahie par la végétation. Un arbrisseau a même élu domicile en haut du contrefort.

Les cloches ont aussi besoin de travaux sur les moteurs et les chaines d'entrainement pour améliorer le son et la résonance. - Léa Guedj

Malgré tout, Philippe Cholley, délégué départemental de la Fondation du patrimoine en Creuse, est surpris par le bon état général de l'église Saint-Blaise. Lui qui voit parfois des églises en ruine dans le département. De 2009 à 2019, la Fondation du patrimoine en Limousin, qui couvre le département de la Creuse, a accompagné 253 projets publics et 519 projets privés, et collecté plus de 7,5 millions d'euros pour aider à financer plus de 65 millions d'euros de travaux.

Si vous souhaitez faire un don pour l'église Saint-Blaise, vous pouvez envoyer un chèque par la poste aux bureaux de la Fondation de Limoges ou le déposer à la mairie de Sanit-Bard. Il est également possible de faire un don en ligne sur le site www.fondation-patrimoine.org.