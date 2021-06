Réparation en cours sur la coque de l'Hermione à La Rochelle

Guillaume Normandin, directeur technique de l'association, montre la dégradation repérée et réparée sur la coque de l'Hermione.

L'association Hermione-Lafayette a annoncé ces derniers jours la découverte d'une "dégradation" sur la coque . Cette dernière concerne deux pièces de bois, situées à "l'arrière bâbord" gauche de la frégate. Par conséquent, les travaux se poursuivent, annulant l'escale rochelaise prévue du 16 au 23 juin. Les dégâts s'étendent sur cinquante centimètres par cinquante centimètres. L'association a donc préféré augmenter la réparation pour plus de sécurité."_On a déposé du bordé (ndlr planche formant la coque) sur à peu près un mètre trente par soixante centimètres pour avoir du bois sain derrière_", détaille Guillaume Normandin, le directeur technique de l'association Hermione-Lafayette. L'équipe doit encore "calfater tout ça pour avoir une première étanchéité à ce niveau-là et faire une deuxième étanchéité en mettant une plaque de cuivre sur l'ensemble" ajoute-t-il.

Des bordés d'environ 1m30 sur 60cm ont été placés de façon provisoire. © Radio France - Maëlle Lenoir

Une réparation provisoire...

"On est parti sur une réparation temporaire" explique Guillaume Normandin. En effet, le bateau est en bois de chêne, une "matière vivante" rappelle Emilie Beau, la directrice de l'association, ce qui rend difficile sa maintenance et son analyse. "Il faut rappeler que le bateau a cinq ans de navigation et qu'il a fait quatre voyages en mer" continue Emilie Beau. L'origine de la fragilité reste donc pour le moment inexpliquée, c'est pourquoi l'association a fait appel à des experts. Des analyses sont en cours en laboratoire afin d'estimer l'ampleur des futures réparations.

Mais un calendrier inchangé

Emilie Beau se veut malgré tout rassurante. Aucune autre dégradation n'a été découverte sur l'Hermione. Le bateau a obtenu son certificat de franc-bord, lui permettant de naviguer, comme prévu, jusqu'à Rochefort le 24 juin, pour lancer la saison touristique. Une fois la période estivale passée, une nouvelle opération en cale-sèche devra être planifiée, mais sans que cela ne change les projets du trois-mâts. Pas de report pour le grand voyage de l'Hermione prévu en Europe du Nord en 2022 donc. "Les entreprises qui travaillent avec nous pour la suite des opérations nous assurent que les travaux sont réalisables et dans les délais qui nous permettent d'affirmer qu'on partira", se réjouit Emilie Beau, avant de conclure "on reste dans une dynamique positive !"