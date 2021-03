Restauration des sculptures de Marcel Damboise et Alfred Janniot au stade Chaban-Delmas de Bordeaux

Les bronzes de Marcel Damboise et Alfred Auguste Janniot au stade Chaban-Delmas

Depuis le 22 mars 2021, les deux splendides sculptures art déco en bronze de Marcel Damboise et d’Alfred Auguste Janniot sont en cours de restauration au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. France Bleu Gironde vous en dit plus.

A la gloire du sport !

Commandés par l’État pour la Ville de Bordeaux durant la Seconde guerre mondiale, "Figure de femme" de Marcel Damboise et "Athlète masculin" d’Alfred Auguste Janniot, deux bronzes à la gloire des sportifs, sont d’abord exposés au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux après sa réouverture en 1947. Elles rejoignent ensuite le stade municipal Lescure, renommé stade Chaban-Delmas, où l’on peut aujourd'hui encore les admirer au pied de l’escalier de la Plaine des sports.

Lifting indispensable !

Pour assurer la sauvegarde de ces œuvres, une intervention de conservation-restauration était devenue indispensable. En effet, "Figure de Femme" a subi une dégradation à l’automne 2019 et sa structure nécessite des renforts. Dans un souci d'harmonisation, l’Athlète masculin va aussi bénéficier d’une opération de nettoyage et d’une nouvelle patine. Le chantier, ouvert au public, a été confié à l’entreprise SOCRA, intervenue sur la Colonne des Girondins de l'esplanade des Quinconces et la fontaine des Trois Grâces de la place de la Bourse. Sophie Barthélémy, directrice du Musée des beaux-arts de Bordeaux est l'invitée de Nicolas Fauveau, lundi 29 mars à 16h50.