Richelieu : Des Journées du Patrimoine hautes en couleurs !

Les Journées du Patrimoine 2021 s'invitent à Richelieu ces 18 et 19 septembre...L'art, la Danse et le Théâtre vont faire vivre le patrimoine autrement au cœur de cette illustre commune historique;

Programme Journées du Patrimoine à Richelieu

Deux jours pour découvrir une ville riche et authentique !Des visites guidées le samedi à 14h et 17h et le dimanche à 10h et 14h.

Offrez-vous une balade culturelle et divertissante...Les rues et les lieux historiques de Richelieu vous ouvrent leurs portes.

A l'Espace Richelieu, par exemple, c'est une scénographie ludique et interactive qui qui vous apprendra tout ou presque sur la cité et de son fondateur, le Cardinal de Richelieu...

Au Musée, vous serez charmés par les collections de l'ancien château, une maquette qui illustre le projet de base du Cardinal.

Faites aussi une balade dans le parc les après-midis du week-end avec le concours de l'association "Richelieu XVIIe-XXIe".

Un autre beau rendez-vous et une visite d'exception : l'Eglise et l'Audition d'orgue durant tout ce week-end.

Du Théâtre sous les halles avec la compagnie NOX, samedi à 19h et dimanche à 18h.

Découvrez aussi les dans des 16ème et 17ème siècle dans la cours de l'Espace Richelieu, samedi et dimanche, de 15h à 17h

Ne manquez surtout pas la visite des superbes hôtels particuliers de la Grande Rue!

Les Journées du Patrimoine 2021 à Richelieu, elles sont décidément incontournables !