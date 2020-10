"Rouen impressionnée", Jan Vormann "répare" les murs du palais de justice avec des Lego

Jan Vormann bouche des trous avec ses Lego partout dans le monde. Cet artiste urbain franco-allemand a commencé son œuvre en 2007 et depuis, il ne cesse de "réparer" des murs à l'aide de ces petites briques de plastique coloré. Cette année, il est l'invité de "Rouen impressionnée". Ce mercredi, il interviendra sur l'ancien Parlement de Normandie qui abrite aujourd'hui le palais de justice. Un édifice meurtri par les bombardements pendant la seconde guerre mondiale, comme en témoignent les milliers d'impacts d'obus visibles sur la façade.

Ça fait de jolis pansements - Gabrielle, 11 ans.

Ce lundi matin, il a rendez-vous avec les élèves d'une classe de sixième du collège Camille Saint-Saëns. Rue Saint Lô, au pied de la façade nord, Gabrielle et ses camarades fouillent dans des sacs de Lego. Leur petite construction doit entrer parfaitement dans le trou qu'elles ont choisi. Gabrielle connait l'histoire de ces trous. Elle aime aussi de quelle manière l'artiste a choisi de la raconter pour qu'on n'oublie pas. "C'est un peu comme si on mettait un pansement sur la blessure. Ça a existé et si on veut changer le présent, il va falloir remuer le passé et il va falloir faire mieux" explique la fillette de 11 ans.

Les élèves se sont essayés à l'art urbain avec l'aide de Jan Vormann. © Radio France - Christine Wurtz

C'est une indignité absolue ! - Paul, un rouennais.

Un peu à l'écart, Jan Vormann observe ces artistes en herbe s'approprier son idée. Pour ce trentenaire franco-allemand, intervenir ici, sur les stigmates de la guerre, ça n'est évidemment pas anodin. Mais dans le quartier les avis sont partagés. Il y a Cécile qui n'aime pas beaucoup qu'on "dénature" un monument historique mais reconnait que "ça peut être utile pour attirer l'attention des plus jeunes". Il y ceux que cela dérange vraiment comme Paul, qui apprécie la démarche de l'artiste mais pas le choix du bâtiment. "Moi je pense pas qu'on puisse faire mumuse avec les blessures de l'Histoire. C'est quelque chose qui se respecte, c'est l'un des derniers endroits où vous pouvez voir les éclats de bombe" s'emporte ce rouennais. Paul et Jan finiront quand même à la même table autour d'un café, pour partager leurs points de vue. C'est aussi le rôle de l'art dans la société : provoquer la discussion, confronter les points de vues, échanger des idées.

Jan Vormann interviendra sur une partie de la façade ouest du palais de justice à partir du mercredi 7 octobre. Son œuvre est évidemment éphémère. L'édifice retrouvera son aspect initial dès la fin de la semaine.