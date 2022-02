Le combat de Saint-Sigismond-de-Clermont pour sauver son château qui tombe en ruine

Laissés à l'abandon par leur propriétaire depuis plus de vingt ans, le château et les écuries de la Tenaille, construits au XVIIIe siècle, sont condamnés à disparaître si rien n'est fait contre l'état de péril dans lequel ils se trouvent.

C'est un petit bout du patrimoine charentais qui est en train de mourir. Une partie du site de l'Abbaye de la Tenaille, située à Saint-Sigismond-de-Clermont (Haute-Saintonge), est menacée de disparaître. Il s'agit du château et des écuries édifiés au XVIIIe siècle qui se trouvent dans un état très dégradé car laissés à l'abandon depuis une vingtaine d'années par leur propriétaire.

La spécificité du site de l'Abbaye de la Tenaille, c'est que l'ancienne chapelle romane du XIIe siècle est classée, alors que le château et les écuries ne bénéficient que d'une inscription au titre des monuments historiques. Cette distinction n'a rien d'anecdotique. Classée, la chapelle a été sauvée par un programme de sauvegarde financé par l'État. Inscrits, les écuries et le château ne peuvent en bénéficier. Il appartient au propriétaire de les rénover. Une opération qu'il s'abstient de mener depuis des années.

Les écuries attenante au château de la Tenaille. La charpente en bois de peuplier pourrait s'effondrer d'ici quelques mois, selon la maire du village. © Radio France - Philippe Peyre

La façade sud du château. - Bernadette Octeau

Face à ce propriétaire défaillant, et dans la perspective de porter secours aux édifices, la maire de Saint-Sigismond-de-Clermont, Bernadette Octeau, et le député de la quatrième circonscription de Charente-Maritime, Raphaël Gérard, ont tenté d'obtenir leur classement aux monuments historiques. En novembre dernier, ils ont appris le refus du Conseil d'État, plus haute juridiction française. "L'intérêt historique et architectural du château lui est apparu limité. Le Conseil d'Etat a en outre considéré que l'état de conservation très préoccupant des deux dépendances viticoles du fait de l'incurie du propriétaire n'était pas un motif suffisant pour justifier le classement", a-t-il été expliqué dans un courrier que nous avons pu consulter.

"Ça fait de la peine !", se désole Bernadette Octeau, rencontrée sur place. "Rien n'a été fait... Il y a des trous partout sur la toiture des écuries, la charpente est en peuplier, donc dès qu'il pleut, automatiquement, ça accélère sa destruction, d'ici quelques mois, tout va tomber. La végétation est en train d'envahir les bâtiments...", explique la maire. Malgré son sentiment d'impuissance, l'élue ne veut rien lâcher "pour la commune, parce que c'est notre petit Versailles". In fine, "on perd notre identité", déplore-t-elle.

Monique Faure (à gauche), ancienne habitante du château, et Bernadette Octeau, maire de Saint-Sigismond-de-Clermont. © Radio France - Philippe Peyre

"Ça me pince", confie Monique Faure, une retraitée de Saint-Sigismond qui a vécu ses deux premières années de mariage, au début des années 1960, dans le château, avec son mari qui travaillait pour les propriétaires. "J'y ai un tas de bons souvenirs, je l'ai connu en bon état... Nos enfants ont été élevés ici, ça fait partie des meubles de Saint-Sigismond !", lâche-t-elle, émue. "On est très motivés et on aimerait bien que quelque chose bouge pour faire revivre ce petit coin qui est mort", conclut la retraitée.

Aux côtés de la maire, le député du secteur, Raphaël Gérard, a confié sa détermination à ne rien lâcher. Seul espoir, que le propriétaire, qui doit de l'argent à l'État pour la rénovation de l'ancienne chapelle, ne paye pas. L'idée, c'est de "taper au portefeuille" de cet homme qui réside actuellement à Miami, aux États-Unis, explique Raphaël Gérard. Et espérer qu'il finisse par céder les lieux. "C'est notre toute petite lueur d'espoir", confie Bernadette Octeau.