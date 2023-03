Saint Valérien : Découvrir le Gâtinais bourguignon

Saint Valérien, une commune qui est traversée par les rivières l’Orvanne et le Lunain et qui est le pays de l’abeille et du miel.

La seigneurie de Saint Valérien

"La coutume" de Lorris-Montargis (Acte promulgué au Moyen Age par le Roi de France) a été rédigée le 15 septembre 1331, sous le règne de François Ier. Elle régissait la commune de Saint-Valérien.

Eglise de Saint Valérien © Radio France - Karine Decalf

La seigneurie de par sa position géographique, entre Sens et Orléans, fut très importante et ses seigneurs très puissants.

Le Bourgogne

« Le Bourgogne » à Saint Valérien est un café restaurant … un lieu de vie, de rencontres et d’échanges où Pascal Vovos et son épouse organisent de nombreuses manifestations (conférences, concerts, débats éco citoyens …)

Pascal Vovos et son épouse © Radio France - Karine Decalf

"Le Bourgogne" à Saint Valérien © Radio France - Karine Decalf

Jean Pierre Meyer, sculpteur céramiste

Installé à Saint Valérien depuis 1983, Jean Pierre Meyer réalise des pièces uniques de vaisselle en céramique mais aussi des sculptures nées de son imaginaire.

Jean Pierre Meyer, sculpteur céramiste © Radio France - Karine Decalf

L'atelier boutique de Jean Pierre Meyer © Radio France - Karine Decalf

Eglise Saint Valérien

L’église saint Valérien réunit deux styles : le Gothique du XIIIème siècle et le style Renaissance du XVIème siècle.

Eglise de Saint Valérien © Radio France - Karine Decalf

« La ferme des abeilles » à Fouchères

Située au hameau du Puits de Fer sur la commune de Fouchères, « La ferme des abeilles » est le domaine de Christine Busson.

Christine Busson © Radio France - Karine Decalf

Elle y récolte miel de tilleul, acacia, châtaignier, toutes fleurs, printemps … et y fabrique du pain d’épice (Médaille d’or à Dijon en 2010) et des confiseries au miel (Caramel, Caramiel, truffes au miel … )

"La ferme aux abeilles" à Fouchères © Radio France - Karine Decalf

« La ferme au abeilles » est une « Ferme découverte » ou Christine Busson vous propose de découvrir son exploitation : découverte du monde des abeilles, atelier de fabrication de bougies …

