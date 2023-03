Saints en Puisaye, entre histoire et légendes

Un village qui doit son supplément d'âme à sa vie associative : théâtre, football, concerts, conférences, pêche, chasse, marché bio et autres animations concoctées par les bénévoles.

L’église Saint Prix

Cette église est dédiée à Saint Prix et ses compagnons qui y subirent le martyre vers 274. Datant du XVIème siècle, elle est d'une architecture fine et majestueuse.

Eglise Saint Prix © Radio France - Karine Decalf

Elle abrite des peintures murales du XVIème siècle.

La chèvrerie de Florine

Florine Delos a développer « La chèvrerie de Florine » au lieu- dit Les Robineaux de la Malrue » sur la commune de Saints en Puisaye.

Florine Delos © Radio France - Karine Decalf

Elle vend ses fromages directement à la ferme mais aussi sur les marchés de Toucy et Saint Sauveur en Puisaye.

La chèvrerie de Florine © Radio France - Karine Decalf

Le Moulin de Vanneau

Le Moulin de Vanneau est sans nul doute un lieu incontournable à visiter sur la commune de Saints-en-Puisaye.

Le Moulin de Vanneau © Radio France - Karine Decalf

C'est une ferme pédagogique ou vous y retrouvez la vie à la ferme au début du XXème siècle : le logis du meunier, les animaux de la ferme, le musée d'outils anciens, le moulin à eau en fonctionnement, tous les ingrédients sont là pour attiser la curiosité des plus jeunes, et faire ressurgir les souvenirs des aînés.

Le Moulin de Vanneau © Radio France - Karine Decalf

Le Moulin de Vanneau © Radio France - Karine Decalf

Ne quittez pas Vanneau sans avoir fait une halte à la table de l'auberge, où l'on vous propose une cuisine traditionnelle à base de produits du terroir, tous les midis du mardi au dimanche et le samedi soir.

Yves Perelli, Le Moulin de Vanneau © Radio France - Karine Decalf

La légende du martyre de Saint Prix

Saint Prix vivait au IIIème siècle dans le pays de Besançon, sous le règne d'Aurélien. Pour se soustraire aux persécutions des chrétiens il quitta Besançon accompagné d'une multitude de fidèles.

La croix de Saint Prix © Radio France - Karine Decalf

Ils vinrent chercher refuge dans cette contrée qui est aujourd’hui Saints en Puisaye et qui était alors couverte d'immenses forêts. Leur arrivée ayant été révélée à Alexandre, préfet de la milice romaine, celui-ci mit tout son zèle à exécuter les ordres d'Aurélien. Mais fortifiés par leur foi, Saint Prix et ses compagnons opposèrent un courage invincible. Alexandre, voyant ces combattants inébranlables dans leur foi, ordonna qu'ils périssent tous. Il condamna Saint Prix à avoir la tête tranchée, et fit massacrer les autres le 26 mai de l'an 274.

Les légumes du Moulin

A quelques mètres du Moulin de Vanneau, Ronald Sempéré cultive ses légumes bios, des légumes que vous pouvez retrouver entre autre dans la boutique « Le déjeuner sur l’herbe » à Toucy.