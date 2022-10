Le village de Sancerre, dans le Cher, a rejoint samedi 30 octobre les "Plus beaux Villages de France" après validation de sa candidature.

Sancerre rejoint les "Plus Beaux Villages de France"

Les ruelles de Sancerre, qui rejoint le label "Plus Beaux Villages de France"

Un nouveau label pour le village de Sancerre dans le Cher. Un peu plus d'un an après avoir été élu "Village préféré des Français" dans l'émission éponyme de Stéphane Bern, la Commission Qualité des "Plus Beaux Villages de France", chargée du classement national, a validé sa candidature samedi 30 octobre. Une nouvelle distinction qui devrait ajouter un coup de projecteur supplémentaire sur le village médiéval.

Sancerre devient le quatrième village berrichon à obtenir ce label, après Apremont-sur-Allier dans le Cher, et Saint-Benoît-du-Sault et Gargilesse-Dampierre dans l'Indre. Au total, 172 communes sont classées "Plus Beaux Villages de France", dont neuf dans la région centre-Val-de-Loire.