Saoû, par Didier Cornillon, le retour des vignes sur les flancs de la Roche Colombe

C'est une belle et triste histoire que celle du retour des vignes à Saoû, plus d'un demi-siècle après leur disparition. Un projet initié par le vigneron drômois Didier Cornillon, mais qui n'aura produit qu'un seul millésime, en raison de complexités administratives. Les vignes, elles, vont rester.

Le vigneron nous présente son projet, raconte la réimplantation de vignes à Saoû, et fait un peu d'histoire autour de la viticulture dans la région. Copier

C'est l'un des plus beaux villages de France, enchâssé dans un paysage de rêve. Saoû et ses maisons en vieilles pierres sont au bord d'une forêt verdoyante et de la Roche Colombe, un morceau de montagne impressionnant. Une carte postale drômoise sur laquelle figurent à nouveau des vignes depuis 2020. Jusqu'au début du XXe siècle, le raisin était cultivé par les habitants de la cité. Mais suite à la Seconde guerre mondiale, les pieds de lavande ont remplacé les ceps.

Didier Cornillon, vigneron originaire de Saint-Roman-en-Diois, a animé un domaine viticole pendant 23 ans avant de le céder en 2012, et de faire du vin aux quatre coins du monde, de l'Arménie à l'Uruguay en passant par la Tunisie. Habité par le rêve de monter une exploitation dans sa région natale et de faire revivre la culture de la vigne à Saoû, il a lancé un projet à la fin des années 2010. Suivi par une poignée de propriétaires, qui ont planté quatre hectares de cépages locaux sur le territoire de la commune, Didier Cornillon a pu élaborer quatre cuvées, deux rouges, un blanc et un rosé, pour la première fois en 2022.

Un bel aboutissement mais aussi une frustration, puisque ce sera son seul millésime. Le vigneron souhaitait absolument pouvoir vinifier à Saoû, mais les règles d'urbanisme sont très strictes, et son projet a été rejeté par les architectes des Bâtiments de France. Les vignes, elles, vont continuer à grandir et à produire du raisin, qui sera cédé à d'autres exploitants. L'histoire n'est certainement pas terminée, et du vin sera peut-être produit de nouveau à Saoû un jour...