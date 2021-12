Sélestat ou pas ? D'où vient le plus vieux sapin de Noël ?

Réécoutez Pierre Nuss tordre le cou à la légende du sapin sélestadien Copier

Quelle drôle d’idée d’abattre un sapin, et de le décorer dans son salon. C’est une vieille coutume, qui nous vient de l’Antiquité. Le sapin, toujours vert, est vu comme un immortel de la forêt. Il n’est pas soumis au cycle des saisons et ne perd pas ses feuilles. Enfin, aujourd’hui, il perd ses épines à cause de la chaleur du salon, ou à cause du chat qui manque de tout renverser, mais c’est autre chose.

Chez les Romains, qui fêtaient les saturnales à cette époque, en pendant des branches de sapin sur le fronton des portes, ils adoraient Janus, le dieu à 2 visages, l’un tourné vers le passé, l’autre vers l’avenir. À la fin de cette année, ça fait sens. A Sélestat, il y a 5 siècles tout pile, on retrouve le 21 décembre 1521 la mention d'une dépense de 4 schillings pour payer les gardes chargés de surveiller les meyens de la forêt communale. En vieil alémanique, “meyen” désigne un arbre festif que l'on décore en signe de dévotion à l'éternel renouveau de la nature. Si ça c’est pas un signe. Ce livre de comptes des gardes est exposé à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, la ville revendique la paternité du sapin de Noël alsacien.

MAIS !

A été retrouvé récemment un ordre d’achat de sapins pour les paroisses de Strasbourg, 29 ans avant Sélestat, en 1492 ! Donc désolé Sélestat, mais jusqu’à ce que nous trouvions une preuve encore antérieure, Strasbourg est la ville du sapin de Noël, décoré comme autrefois, de pommes et d’osties non consacrées. D’ailleurs, les sapins étaient accrochés au plafond par la pointe, pour que les souris ne viennent pas grignoter les bonnes choses dans le sapin.Le sapin n’était décoré que le 24 décembre, en famille. Et il restait dans la Stùb jusqu'à l'épiphanie, le 6 janvier.