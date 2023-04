Sens, ville de foire !

La ville de Sens perpétue la tradition des grandes foires commerciales et attractives.

Histoire de la Foire de Sens

La Foire commerciale de Sens nous vient tout droit de la tradition des grandes foires médiévales, même si on trouve déjà sa source dans les marchés de âge de fer.

Foire de Sens

Successivement dite « aux graines et aux bestiaux » ou encore « aux instruments et machines agricoles », aujourd’hui c’est l’une des dernières grandes foires traditionnelles en France.

Boulangerie -Pâtisserie Eric Gaufillier

Située au 53 de la rue de la république , la boulangerie-pâtisserie Gaufillier est une institution gourmande à Sens.

Boulanger pâtissier Eric Gaufillier © Radio France - Karine Decalf

Eric Gaufillier est un véritable amoureux de son métier et propose des baguettes et des pains spéciaux et surtout des gâteaux, des chocolat et des macarons.

Boulangerie Pâtisserie Gaufillier Sens © Radio France - Karine Decalf

A découvrir « Le Prince Noir » son célèbre gâteaux et le « Brennus » une délicieuse confiserie composée d’un feuilleté praliné aux noisettes avec un croustillant enrobé de chocolat noir. Un chocolat dédié à Brennus, le chef gaulois du peuple des Senons qui est resté dans l’histoire pour avoir pris Rome en 329 avant notre ère.

La boutique éphémère

Au n°48 de la grande rue à Sens, « La boutique éphémère » propose à de jeunes entrepreneurs de venir tester leur activité pendant 4 semaines.

Elodie Palheire de Conserv'Yonne et Elodie Connat de "Dekonnec Terre" © Radio France - Karine Decalf

Elodie Palheire de « Conserv’Yonne » nous régale de ses conserves faites maison et Elodie Connat de « Dekonnecterre » , elle propose de venir découvrir ses créations de céramiste.

La poterne Garnier des Prés des Quatres Mares

La Poterne de Garnier des Près est un ensemble architectural qui intègre la muraille, la demeure qui s'y appuie, et la Poterne elle-même.

La poterne de Sens © Radio France - Karine Decalf

C’est un ensemble monumental qui est le plus ancien de Sens, puisqu'il témoigne de l'histoire de la cité depuis l'époque gallo-romaine.

Pâtissier chocolatier Olivier Vidal

Meilleur ouvrier de France – chocolatier, Olivier Vidal s’installe dans le centre ville d’Auxerre en 2012 et en 2018, il ouvre une nouvelle boutique 67 rue de la République à Sens.

Olivier Vidal, MOF chocolatier © Radio France - Karine Decalf

Chocolaterie Olivier Vidal à Sens © Radio France - Karine Decalf

Chocolats, gourmandises, pâtisseries, confiseries et pâtisseries… le tout confectionné artisanalement avec les meilleurs chocolats et les meilleurs arômes pour les plus belles saveurs

