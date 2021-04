Siscu è varghjoluSiscu è varghjolu... di Don-Mathieu Santini

_U siscu par un dittu hè u virus. Ghjeu cunniscia u paesu di Siscu ma micca u sensu cumunu. È di colpu ni chjappu dui chì siscu voli dì dinò u tremu, le frisson. Quissa hè u dizziunariu di l’ADECEC chì a m’ampara. Di colpu, m’avvigu chì ùn aghju micca in capu parolli par dì frisson. È tandu, u dizziunariu mi caccia ottu sinonimi par dì issa trimuloncia. Ùn ni cunnoscu manc’unu, in u sensu di frisson ben’ntesa : spiscinu, tardellu, transfugliu, zocculu, imbrividu, frizzura è spilurinu. Tutti, dicu bè tutti, facini rifarenza à u fritu o à a paura. Ghjeu pinsaia di truvà una parolla chì parlaria di stu tremu d’amori chì ci invadisci quand’è no semu pettu à pettu à a parsona amata o disidarata, quandi a lingua asciuva in bucca è stringhji un batticori d’una tarantella casana. È bè manc’una ! In Corsica, u tremu hè pà i pappadoni è i fritanci è basta ! L’innamurati corsi ùn tremani micca, t’ani u self control.

È po l’innamurati in issu mumentu sò furtunati chì par quidd’altri l’affari hè à pena cumplicatu. U siscu incurunatu (u chjamaremu cussì, puri s’idd’hè rè di l’infernu) impidisci l’uccasioni di scontri è di vattera. Caffè chjusi, risturanti chjusi, sinemà chjusi, sali di spitaculi chjusi… Andareti à invità in casa una parsona ch’è vo cunnisciti ghjust’à pena par bia u caffè. È dinò ! È s’è vo campeti ind’è i vosci parenti ùn si ni parla mancu. Allora tuttu u mondu stà insischitu, aspittendu a parolla di u missia d’Amiens par veda s’è l’affari s’arranghjani o s’iddi stani tal’è quali.

In fatti, s’aspetta u varghjolu, le vaccin. À campa chì ci hè una parolla ch’o sinò avariamu sfrancisatu parlendu di i vaccini. Ma di volti, ci hè da dumandà si s’è certi ùn ci piddani micca pà animali… Ci voli à fà casu chì varghjolu voli dì dinò « di parichji culori ». Ci sò i cavadda varghjinati. Quant’à mè ani parlatu in francesu quiddi chì ani chjamatu à u telefunu i vechji corsi par cunvincia li di fà si varghjulà. - Ma chì diti ? Mi vuleti varghjulà ? Ma chì hè issu putachju ? Ùn ci hè micca carnavali quist’annu cù u Govid…

Hè vera chì a varghjulata ind’è no và in furia. Varghjulighjani à varghjulera ! In Baglione, ani fattu un varghjuladromu in un grossu centru cummirciali. La ghjenti ghjunghjni à fà si varghjulà cù u so carrettu. I miraculi ! Ci hè un mondu scemu ! La ghjenti si poni ingarà faciuli, vani à cumprà dui batarchji è mentri chì unu bocca u carrettu par empia lu di manghjusca, l’altru si faci varghjulà. Ci vulia à pinsà la quantunca ! Aè ! Ci sò chì t’ani u ciarbeddu. I picculi cummerci sò chjusi, i loca culturali dinò, chì culà a malatia si pò sparghja, capiti. Ma in i centri cummirciali maiò, nò. Culà, la ghjenti ghjunghjini à l’ingrossu par fà i cummissiò, li faci una surtita è in più di quissa si poni fà varghjulà. U prugressu o beddi, nimu ùn lu para !_

Don-Mathieu Santini