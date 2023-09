Sites funéraires et mémoriels classés au Patrimoine mondial : 12 sites marnais et 4 ardennais retenus

C'est une nouvelle qui était très attendue et l'inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco des sites funéraires est désormais officielle. Près de dix années se sont écoulées depuis que le premier dossier a été présenté, c'était en 2014, pour faire reconnaitre la valeur mémorielle de ces sites de la Grande Guerre. Reconnaitre le sacrifice des victimes de toutes nationalités. C'est chose faite. L'enjeu de ce classement, c'est aussi un regain d'intérêt et une promesse de fréquentation supplémentaire

La liste retenue des 12 sites dans la Marne et 4 dans les Ardennes

- Mémorial français des batailles de la Marne, Dormans

- Cimetière italien de Bligny, Chambrecy

- Cimetière militaire et chapelle russe de Saint-Hilaire-le-Grand

- Nécropole nationale française, cimetière militaire allemand et cimetière militaire polonais du "bois du puits", Aubérive

- Cimetière communal français et chapelle française de Montdement-Montgivroux

- Nécropole nationale française et cimetière militaire allemand de la Crouée, Souain-Perthes-lès-Hurlus

- Nécropole nationale française de l'Opéra, Souain-Perthes-lès-Hurlus

- Nécropole nationale française de la 28ème brigade "la ferme des Wacques", Souain-Perthes-lès-Hurlus

- Nécropole nationale française du monument - ossuaire de la légion étrangère , Souain-Perthes-lès-Hurlus

- Ossuaire français de navarin : monument aux morts des armées de champagne

- Nécropole nationale française de Saint-thomas en Argonne et nécropole nationale française du monument ossuaire de la Gruerie, Vienne-le-Château

- Nécropole nationale française de la Harazée, Vienne-le-Château (suggestion de retrait)

- Cimetière militaire allemand de Chestres et et nécropole nationale française de Chestres, Vouziers

- Monument Allemand du cimetière Saint-Charles, Sedan

- Carré militaire français des morts du 11 novembre 1918 de Vrigne-Meuse

-Cimetière militaire allemand d'Apremont