Somme : L'église de Crouy-Saint-Pierre en pleine rénovation

Crouy-Saint-Pierre, village de 350 habitants à l'ouest d'Amiens, entreprend des travaux d'ampleur sur son église. La commune rénove surtout l'extérieur de l'édifice, qui date à l'origine du 15e siècle, et tire son aspect actuel des derniers gros travaux de reconstruction de l'église en 1889.

Les travaux du clocher sont déjà terminés, et il est désormais surmonté d'un paratonnerre et d'un nouveau coq en cuivre appelé "Léo", du nom d'un enfant du village, "et parce que le coq il est haut (Léo)" s'amuse Régis Sinoquet, le maire. Des ouvertures latérales sur le toit du clocher, présentes lors des travaux de 1889 mais qui avaient été retirées depuis du fait des dégradations de l'édifice, ont également été ajoutées, ainsi qu'un paratonnerre. Il reste maintenant la rénovation des trois cloches ainsi que des vitraux, et surtout la réfection de tout le toit de l'église et de la façade. "On en est à un gros tiers des travaux" estime le maire.

"On ne se souvenait pas que notre église était si belle"

Ces travaux étaient nécessaires tant l'état de l'édifice se détériorait. "Si nous ne l'avions pas fait, l'église aurait du à terme être désacralisée comme on le voit ailleurs" explique Régis Sinoquet. Une idée inacceptable pour son adjoint, Denis Cléré, qui suit de près les travaux. "Cette église fait partie de notre patrimoine" s'exclame l'élu. "Quand on pense à un village, on voit son église avec à côté la mairie. Un village sans église pour moi ce n'est pas un vrai village" ajoute-t-il.

La première partie des travaux s'est concentrée sur le clocher de l'église, dont l'extérieur est aujourd'hui comme neuf. © Radio France - Martin Duffaut

Lui qui est catholique est fier de participer à la restauration de l'édifice, mais plus largement "il n'y a eu aucune opposition" selon lui, ces travaux font consensus dans le village. Cette rénovation donne même l'occasion aux habitants de redécouvrir l'église. "Les gens s'arrêtent très souvent et nous disent : "On a une belle église, on ne se souvenait pas qu'elle était aussi belle. On pourrait presque croire que c'est une église neuve." Alors que Dieu sait qu'elle a son âge" rit Régis Sinoquet.

"Les petites communes n'ont pas les moyens d'entretenir leur patrimoine"

Les travaux, commencés en février, étaient prévus pour durer un an. Mais "grâce au beau temps et à l'efficacité des ouvriers, nous avons beaucoup d'avance" se félicite Régis Sinoquet, le maire. "On peut même espérer que l'église soit prête pour la fête du village, le 9 et 10 septembre."

Grâce aux travaux, la façade de l'église de Crouy-Saint-Pierre fait peau neuve. © Radio France - Martin Duffaut

Les travaux, qui coûtent près de 500.000 euros, sont financés à 80% grâce à des aides de l'Etat (126.000 euros), du département (150.000 euros) et sûrement prochainement de la région (98.000 euros). "L'état commence enfin à comprendre que les petites communes n'ont pas les moyens d'entretenir leur patrimoine" se réjouit Régis Sinoquet.

La petite commune met aussi la main à la poche, à hauteur de plus de 100.000 euros, un effort financé par un emprunt sur 15 ans. La municipalité a donc également sollicité la Fondation du patrimoine pour l'aider à amortir ce coût. Une cagnotte est en ligne sur le site de la fondation jusqu'à fin 2024.