Sorcières et traditions pendant la nuit de Walpurgis en Alsace

Réécoutez Pierre Nuss vous parler de la nuit des sorcières, la Walpurgisnàcht Copier

Demain, c’est le 30 avril. C’était le jour de l’anniversaire de ma grand-mère, mais, chose curieuse, même le soir de son anniversaire, pas moyen de la faire sortir une fois la nuit tombée. Volets fermés, portes closes, plus moyen de la déloger de chez elle. Pourquoi ? A cause de la nuit de Walpurgis, enfin, plutôt à cause des sorcières. Un dicton de la vallée rhénane dit en substance “wann dü in d’r Wàlpürgisnàcht e Silver Köijel in d’r Nàcht nin schiesch, keijt e Hax mìt gsàmtem Baase heràb”. Si tu tires une balle d’argent au hasard vers le ciel dans la nuit de Walpurgis, une sorcière tombera du ciel foudroyée, avec le balai et tout le toutim.

La nuit de Walpurgis (en allemand Walpurgisnacht ou aussi Hexenbrennen), nommée en l'honneur de la sainte du VIIIe siècle Walburge est une fête néo-païenne qui a lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Célébrée clandestinement dans toute l'Europe depuis des temps reculés, malgré les interdits et les excommunications de l'Église, elle a été identifiée au sabbat des sorcières.

Elle est surtout le symbole de la fin de l'hiver, parfois associée à la plantation de l'arbre de mai ou à l'embrasement de grands feux. Cette date correspond aussi à Beltaine ou Beltane, l'une des huit fêtes inscrites dans le calendrier celte ou sur la Roue de l'année. En France, elle est connue sous le nom de « nuit des Sorcières », en particulier en Moselle (Hexennaat en francique mosellan, Hexenaa(ch)t en francique rhénan), ainsi qu'en Basse-Alsace (Hexennacht) et en Haute-Alsace (Haxafacht).

Et c’est un miroir avec Halloween, cette nuit est située 40 jours pile après l’équinoxe, comme Halloween, où les morts passent le voile, voilà juste avant l’été, cette nuit sent le soufre et appelle donc un sacré bal de sorcières. Depuis quelques siècles, les gens n’y croyaient plus trop, sauf ma grand-mère, et c’était déjà autrefois un festival de farces pour faire croire à certains crédules qu’une sorcière avait jeté un sort. Ich ben verhaxt, je suis ensorcelé. Il s'agissait de déplacer des objets plus ou moins gros, de faire des farces un peu lourdes, dans tous les sens du terme, je pense notamment à déplacer une poutre et la poser contre la porte d'entrée, ou de carrément déverser du fumier devant la porte de la maison.

Ouvrez l'œil ce samedi, après la tombée de la nuit et jusqu’à l’aube dimanche, on ne sait jamais.

Notamment au Bastberg, ou au Bollenberg, voilà des lieux où les sorcières se regroupaient en Alsace.