Souvigny : un appel aux dons lancé pour la rénovation de la chapelle Neuve des Bourbons

Construite entre 1448 et 1453 la chapelle Neuve des Bourbons à Souvigny est aujourd'hui en état de péril imminent et la mairie y a interdit l'accès le 22 juin dernier. La Fondation du patrimoine, en charge de sa rénovation, a lancé il y a deux semaines un appel aux dons pour contribuer au financement des travaux.

Cette campagne de financement participatif a pour objectif de récolter 150 000 euros, sur un budget total d'un million d'euros, pour soulager la petite commune de Souvigny d'un important reste-à-charge. 21 600 euros ont pour l'instant été récoltés auprès d'entreprises et de particuliers.

Un monument en "état de péril imminent"

En charge du projet, Laurent Poirier est délégué départemental de la Fondation du patrimoine dans l'Allier. Il explique que les dons récoltés serviront d'abord à consolider l'édifice : "On va poser des étais sous la voûte pour éviter que ça s'effondre, ainsi que des filets sur le tombeau et les éléments décoratifs pour les protéger."

Des étais vont être posés pour empêcher les voûtes de la chapelle de s'effiondrer. © Radio France - Théophile Vareille

Des études seront ensuite menées, sur un an ou plus, pour déterminer pourquoi des fissures sont apparues et quels travaux mener pour consolider les ogives et les clefs-de-voûte. Dans un dernier temps les décors intérieurs de la chapelle seront restaurés, notamment le tombeau, les sculptures et les vitraux.

Laurent Poirier, en charge des rénovations, explique que l'appel aux dons a pour but de "soulager" la petite commune de Souvigny (1 828 habitants en 2017).

150 000 euros pour "soulager" la commune de Souvigny

Selon Laurent Poirier, la raison d'être de la collecte est double. Il s'agit, premièrement, de "soulager" la commune de Souvigny "qui fait moins de 2 000 habitants mais qui a à charge un édifice équivalent à une cathédrale". Les 150 000 euros viendront donc alléger la dépense pour la commune, alors que l'Etat et divers organismes territoriaux apportent le reste du budget.

Deuxièmement, cette collecte a pour but de "permettre aux Français, aux particuliers comme aux entreprises, de participer à la rénovation de leur patrimoine local", affirme Laurent Poirier. A terme, la rénovation de la chapelle Neuve des Bourbons devrait lui permettre de ré-ouvrir ses portes au public.