Spered ar yezh : Chapelle de Saint Vendal à Pouldergat.

War an hent a ya eus Pouldahut da Waien emañ Chapel Sant Vendal, tal kichen ar ger anvet Brungwen. Henri Bars zo ganet ba Brungwen, hag abaoue e yaouankiz eo stag e vuhez eus ar chapel hag ar vro tro war dro. Anoiou ar parkeier, anoiou ar pardon, bigoudenet o tont d'ar pardon, pe c'hoazh ar bec'h veze etre paotred Pouldregat ha paotred Douarnenez... chomet eo bev an envorennoù se e penn Heri, ha plijoud ra dezhañ kontañ kement all, en ur c'hoarzhin, d'an hini n'eus c'hoant Klevet. Deomp gantañ tre b'ar chapel neuze.

Henri le bars est un véritable passionné, intarissable quand il s'agit de raconter l'histoire de la chapelle de saint vendal. Des noms des champs adjacents aux anecdotes de pardons, il raconte, et revit avec nous en breton ces moments de la vie du lieux dit Brungwen en Pouldergat.

Henri hag ar chapel en abadenn Bali Breizh , filmet gant Ronan Hirien.

Sant vendal, sant Venal, Sant Gwenael, ma p'eus c'hoant gouzout piv oa e c'hellit lenn ar bajenn mañ.

vue générale de la chapelle. © Radio France - Clément Soubigou

Statue de Saint Vendal enfant, autrefois dans la fontaine. © Radio France - Clément Soubigou

Pedet vez sant Vendal evit pareañ an dud kamm, Blam da se surwalc'h, eme Heri eo e teue kement all a vigoudenet gwechall. On prête à la fontaine de saint vendal la particularité de soigner les boiteux, ce qui explique pourquoi autant de bigoudens venaient au pardon, nous raconte Henri le Bars.

vue générale de la chapelle. © Radio France - Clément Soubigou

Nouveaux vitrail représentant Saint Vendal et le mouvement de l'eau. © Radio France - Clément Soubigou

Fontaine Saint Vendal © Radio France - Clément Soubigou

L'autel restauré de la chapelle. © Radio France - Clément Soubigou

Une des particularités de cette chapelle et la présence de 3 représentations de la vierge Notre dame de Rumengol, sans que personne ne sache réellement pourquoi.

Le calvaire dans le liorzh ar vered, jardin du cimetière. © Radio France - Clément Soubigou

