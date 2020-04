Spered ar Yezh : Jean Elleouet Mengleuzer diwezha Sant Kadou

Jean Elleouet "Razh du", lemm e lagad hag uzed e zaouarn gant al labour oa bet un eus ar re ziwezhañ o labourad ba mengleuziou Sant Kadou war barrez sizun . Karantez noa evit ar vro, an dud hag ar brezhoneg , kontañ rae gant plijadur petra oa bet e vicher hag hini e dud.

Jean elleouet ardoisier de saint Cadou 1 Copier

Mengleuz Sant Kadou e Sizun - Patrick Hervé

Ur vicher kallet oa hini ar vengleuzerien. Jean elleouet a zispleg gant peseurt oustilhoù oa kustum ober war ar pemdez, hag ivez penaos eo bet rivinet ar vicher gant ar mein o tont doc'h a broioù all ha gant divizoù ar gouarnamant.

Jean elleouet ardoisier de saint Cadou 2 Copier

Vue des anciennes ardoisières de saint Cadou © Radio France - Clément Soubigou

Bremañ n'eus ken met ur mod da c'holoiñ toennoù an tier glas, un dimension mein zo hepken. Padal evit tier Menez Are pe ilizou ar vro mañ vedo beteg 1 ment diferant, eus kribelloù an ti beteg traoñ an doenn.

Jean elleouet ardoisier de saint Cadou 3 Copier

Jean Elleouet était intarissable quand il parlait de son métier d'ardoisier. Après avoir travaillé avec son père Celestin et son frère Michel dans des carrières à Commana, c'est à Saint-Cadou qu'ils exploitèrent le plus, sur les crêtes dominant le bourg de Saint-Cadou. Amoureux de sa langue bretonne il racontait ces histoires avec la passion de sa forte personnalité.

Film cinémathèque de Bretagne pour découvrir le travail des carriers.

Chapelle saint Michel, couverture en ardoise traditionnelle © Radio France - Clément Soubigou