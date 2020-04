Spered ar yezh : Joséphine Guennéguès doc'h a Lanrivoare

Labourad da gant vloaz nemet pemp. Malgré ses 95 ans passés, Joséphine continue de faire du beurre à la main chaque semaine. Portrait en breton.

Lanrivoare miz C'hwevrer 2019! Oajed a 95 vloaz eo Jeséphine, ur vaouezh a oar petra eo labourad, evel ar re a gaver stank war ar maez. O terc'hel un tiegezh oa bet gant he gwaz, ha p'eo marvet eñv ouzhpenn daou ugent vloaz zo , oa en em gavet hec'h unan o terc'hel an atant ha desevel he dek bugel hec'h unan er ger. Bremañ emañ he gand he leve ha derc'hel ra c'hoazh diou pe deir buoc'h, hag ez a da c'horo anezho bemdez evit ober amann bep sizhun.

Joséphine Guénneguès 1 Copier

Joséphine guennégès de Lanrivoaré © Radio France - Clément Soubigou

Un dra zeus a ro plijadur da Joséphine, bezañ deuet a benn da sevel he bugale ha derc'hel an ti lerc'h m'emañ choazh o chom.

Joséphine Guénneguès 2 Copier

A bep seurt neus gwelet Joséphine, ar chenchamant buhez hag ar chenchamant tud war ar maez.

Joséphine Guénneguès 3 Copier

A plus de 95 ans Joséphine est de ces personnes qui savent, simplement par leur façon d'être vous faire relativiser sur la vie d'aujourd'hui. Après avoir élevée seule ses dix enfants tout en s'occupant de l'exploitation familiale, elle ne profite pas de sa retraite pour se reposer. Joséphine garde toujours 3 vaches afin de produire son beurre de manière traditionnelle chaque semaine.